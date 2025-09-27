元『装苑』編集長・徳田民子さんが、安曇野に移住して16年。「第2の人生」を自分らしく楽しむために、たくさんの物を手放し人生をリセットしていきました。たどりついたのは《シンプルって、心地いい》ということ。四季のはっきりした安曇野での暮らしやおしゃれの工夫、毎日をごきげんに過ごす秘訣などを語った、徳田さん初のエッセイ『80歳、私らしいシンプルライフ』より、一部を抜粋して紹介します。

【写真】素焼きの鉢にペンタスの花の苗を移植する徳田民子さん

* * * * * * *

実りが待ち遠しい！自然の恵みは余さず活用、野菜や果物で保存食作りにもいそしみます

安曇野でやりたかった庭の手入れや土いじり。特に夫は芝生や果樹のある広い庭を持つことが小さいときからの夢でしたので、気合いの入り方が違います。

もともと田んぼと雑木林だった土地を造成し、建てた家。庭には、木を選んで植え、芝を張り、ハーブや野菜、そしてあんずや柿などの果樹も植えて、二人で手をかけ、楽しんできました。

四季のはっきりした安曇野では、庭仕事は格別の楽しみがあります。

もちろん失敗もたくさんありました。いつか自家製ワインを作ってみたいと、知人からワイン用のぶどうの苗を譲ってもらい、20株ほど庭に植えたときのこと。

ぶどうは順調に成長して実をつけましたが、この地域に出没する猿に全部食べられて、栽培を断念。

ワイン作りの夢ははかなく消えてしまいましたが、試行錯誤しながら庭に向き合った時間は振り返れば、いとおしい記憶です。

今は、このときのこともあって畑や果樹は縮小していますが、それでも、ミョウガ、大葉、キクイモ、ラズベリーやブルーベリー、さまざまなハーブなど、自然に根付いたものも含め、庭は収穫する楽しみを私たちに与えてくれます。

そんな時期は朝からウキウキがとまりません。

「裏庭のミントをつんでフレッシュなハーブティー、クッキーに自家製のベリージャムをつけて。それとも、そば粉のクレープもいいかしら。午後のお茶に出しましょう、ふふふ」なんて、食いしん坊の私は朝から食欲満々。

お茶の時間は夫と「あのりんご園にはりんごがたくさん実っていたね。近くのそば畑は花が満開できれいだったね」とご近所の話題で会話が弾みます。

大量に野菜や果物が集まったら

庭での収穫だけでなく、近くのファーマーズマーケットなどでは旬の新鮮な野菜や地元の特産品など、農作物が安く手に入りますし、知り合いからのありがたいお裾分けも。

お米や小麦粉、そば粉もこちらはおいしいんですよ。そうそう、りんごは信州の特産品として有名ですが、収穫時期の移り変わりもあり、シナノゴールドをはじめ、いろいろな品種が楽しめます。実りの待ち遠しい土地で暮らす喜びを感じます。

食べ切れないほど大量に野菜や果物が集まっても、もちろん無駄にはしません。保存食や作り置きの惣菜にしたり、野菜たっぷりのレシピでしっかり消費します。

青梅のシロップは夏の定番。きゅうりやなす、ピーマン、青トマト、ミョウガ、たまねぎなどは、ピクルスやぬか漬けに。

野菜たっぷりのスープカレーは安曇野産の夏野菜で作る定番レシピです。まだまだあります。栗は渋皮煮や甘露煮に。かぼちゃはペーストにして冷凍保存したり。

ラズベリー、あんず、ブルーベリー、そしてりんごなどの果物はジャムに。そんな手作り時間がまた楽しい。

スーパーマーケットに行けばどれもこれも手に入る時代ですが、自分の口に合う味付けで作れるのが手作りのよさ。ヘルシーで安心。心からおいしくいただけます。

春、お気に入りの鉢に花の苗を植えて。ディスプレイ感覚で庭のあちこちに飾ります

長い冬を終えた春の庭は、いっせいに緑があふれ、花が咲き、鳥のさえずりもにぎやかになります。四季のはっきりした安曇野。

その季節の移り変わりの美しさは目を見張るほど。芽吹く草木を楽しみつつ、春の家時間を楽しもうと、スイッチが入ります。

我が家のウッドデッキには囲いがありません。すぐに庭へ出られるようにしたのは、自然いっぱいの庭との一体感を大事にしたかったからです。

起きたらすぐに庭をチェックするのが私の朝のルーティーン。

新鮮な空気をいっぱい吸って深呼吸。大好きな淹れたてのコーヒーを手に、庭をのんびりウォッチング。一日の元気の素です。

冬ごもりから一転、春になったら週に2回くらいの頻度で、運動と気分転換をかねてご近所に散歩に出かけています。

春から夏にかけては、一年の中でも特に自然の芽吹きに勢いがあって気持ちのいい季節です。その観察もとても楽しみなんですよね。

毎日の庭の手入れに飽きることはありません

まだ庭づくりを始めたばかりの頃、植えた小さなカツラの木はとても大きく育ちました。

小さなブルーバードの木も、東京のマンションのベランダで、鉢で育てていた頃は背丈1メートルほどだったかと思いますが、安曇野の気候風土と相性がよかったのか、すくすくと育って、今では庭のシンボルツリーに。

巣箱やエサ台を設置したところ、なんと昨年春にシジュウカラがやってきて、巣箱で雛を育ててくれたんです。

親鳥にエサをねだるにぎやかな雛のさえずり、それに応えて一生懸命にエサを運ぶ親鳥。春は一気に庭がにぎやかになります。

移住して、庭づくりを二人で始めて、16年の月日がたちます。ずいぶんと長い時間ですが、それでも毎日の庭の手入れに飽きることはありません。

庭仕事は春から忙しくなりますが、手間のかかる芝生のメンテナンスは夫の日課。大助かりです。

私は、素焼きの鉢に花の苗を植えます。今年はペンタスという星形の花弁がかわいらしい花の苗をガーデンショップで見かけて、素焼きの鉢に植えかえました。

常緑で、花は春から秋まで長期間咲き続ける品種だそうです。緑いっぱいの庭のアクセントに素敵でしょう。

鉢植えならウッドデッキに置いたり、植え込みの横に置いたりと手軽に移動できて、ディスプレイ感覚で楽しめます。また新しい草花を鉢植えにしたりと、小さな土いじりを楽しんでいます。

※本稿は『80歳、私らしいシンプルライフ』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。