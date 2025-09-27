＜令和の桃太郎おジイさん不在＞主人公は5人サル4匹犬5匹キジ3羽「多様性を重視」【第1話まんが】
私はユミ。家族は夫のジュンヤ、年中の息子・タケルです。いつでも元気いっぱいなタケルは楽しく幼稚園に通っていて、お友達にも恵まれている様子。親としては嬉しいかぎりです。タケルの幼稚園ではもうすぐお遊戯会が行われる予定で、親である私たちも2人してワクワクしています。そして今日、タケルはお遊戯会の配役が決まったと話してくれました。タケルが演じるならばどんな役でも楽しみですが、一体何役として劇に参加するのでしょうか？
クラスの子の配役をタケルに聞きました。たくさんの桃太郎と、たくさんの動物たちと、ひとりのおばあさんが登場するようです。どうやら私の知っている桃太郎ではないような……？ どんな話になるのだろうと少し心配な気持ちもあります。
担任の先生が「だれも見たことのない令和版桃太郎」を作ろうと張り切っていたそうです。時代は変わったななどと思いつつ……なかなか面白い舞台が観られそうです。そして、桃太郎にはおじいさん、おばあさんが登場しますが、今回の劇にはおばあさんだけが登場予定とのこと。どんな内容になるのか、ますます楽しみです！
幼稚園からの帰り道、タケルが興奮気味に話してくれました。お遊戯会では桃太郎のキジ役になったそうです。理由は「空を飛びたいから」。タケルらしい答えです。でも、桃太郎が5人もいると聞いてびっくり！ サルやイヌもたくさんいるのにおじいさんはいないらしく、一体どんなお遊戯会になるのやら……。
ちょっぴり心配ではありますが、小さな両手を広げて「楽しみだなー！」と笑うタケルを見ていると、私もなんだかワクワクしてきました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか
