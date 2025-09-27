“池ポチャ4連発”で学んだこと 細野勇策は同じ轍を踏まない「自分を見失った」
＜パナソニックオープン 2日目◇26日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞日本選手では羽川豊以来、34年ぶりのレフティVを目指す細野勇策が「65」をマークした。順位は初日の9位から4位に上げ、首位とは4打差から1打差に詰め寄った。
〈写真〉タテからヨコへ 松山英樹のスイング変化
インコースからスタートして、圧巻は16番パー3からの5連続バーディ。ピン右5メートルを沈めると、17番も5メートルを読み切った。18番パー5は2打目をグリーン手前のカラーまで運び、楽々とバーディ。１番パー5は15メートルをねじ込んだ。「1番は上って、下りになるところからスライスしてフック。結構難しいラインで、ボギーにして流れを悪くしないことだけを考えた。距離感だけを合わせて打ったら入りました。ラッキーでした」パーオン率は「66」で回った初日と同じ88.9％（16/18)。好調なショットに加え、この日はパットも冴えた。「調子自体はあまり良くないと思っている」と低い自己評価の原因になっているのはティショットだが、この日のフェアウェイキープ率は85.7％（12.14）。初日の35.7％（5/14）から大きく改善した。「ティショットが荒れて、いい感触で打てない。フェアウェイには戻ってきているけど、思うような出球じゃない。でも、結果がついてきているので、全体的にはいい流れだと思う。すごくいいゴルフができました」3週前の日曜日は「心」が荒れていた。首位タイから出た「ロピア フジサンケイクラシック」最終日の16番パー3。まさかの“池ポチャ4連発”で「11」を叩き、優勝した長野泰雅と11打差のトータル1オーバー・21位に沈んだ。ホールアウト後はロッカールームに直行。口を開くことなくコースを去った。「1ホールで“+8”なんて、一度もなかったと思う。キレないことが自分の持ち味だと思っていたけど、あの時はけっこう怒ってしまって、自分を見失っていました。二度とないように…。その辺は次に生かせるかなと」汚名返上を誓う『次』は早くもやって来た。メンタルの力が何より重要となる優勝争い。苦い経験を糧にして2打差に10人がひしめく大混戦を抜け出す。高い授業料を払って学んだセルフコントロール。同じ轍を踏むつもりはない。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
パナソニックOP リーダーボード
石川遼が愛用する“真っ黒”な新アイテムは…竹ぼうき！？ 一体なぜ
ゴルフ初心者の左利き問題 レフティが正解？それとも右打ち転向が正解？
最新！ 男子賞金ランキング
国内女子ツアー リーダーボード
〈写真〉タテからヨコへ 松山英樹のスイング変化
インコースからスタートして、圧巻は16番パー3からの5連続バーディ。ピン右5メートルを沈めると、17番も5メートルを読み切った。18番パー5は2打目をグリーン手前のカラーまで運び、楽々とバーディ。１番パー5は15メートルをねじ込んだ。「1番は上って、下りになるところからスライスしてフック。結構難しいラインで、ボギーにして流れを悪くしないことだけを考えた。距離感だけを合わせて打ったら入りました。ラッキーでした」パーオン率は「66」で回った初日と同じ88.9％（16/18)。好調なショットに加え、この日はパットも冴えた。「調子自体はあまり良くないと思っている」と低い自己評価の原因になっているのはティショットだが、この日のフェアウェイキープ率は85.7％（12.14）。初日の35.7％（5/14）から大きく改善した。「ティショットが荒れて、いい感触で打てない。フェアウェイには戻ってきているけど、思うような出球じゃない。でも、結果がついてきているので、全体的にはいい流れだと思う。すごくいいゴルフができました」3週前の日曜日は「心」が荒れていた。首位タイから出た「ロピア フジサンケイクラシック」最終日の16番パー3。まさかの“池ポチャ4連発”で「11」を叩き、優勝した長野泰雅と11打差のトータル1オーバー・21位に沈んだ。ホールアウト後はロッカールームに直行。口を開くことなくコースを去った。「1ホールで“+8”なんて、一度もなかったと思う。キレないことが自分の持ち味だと思っていたけど、あの時はけっこう怒ってしまって、自分を見失っていました。二度とないように…。その辺は次に生かせるかなと」汚名返上を誓う『次』は早くもやって来た。メンタルの力が何より重要となる優勝争い。苦い経験を糧にして2打差に10人がひしめく大混戦を抜け出す。高い授業料を払って学んだセルフコントロール。同じ轍を踏むつもりはない。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
パナソニックOP リーダーボード
石川遼が愛用する“真っ黒”な新アイテムは…竹ぼうき！？ 一体なぜ
ゴルフ初心者の左利き問題 レフティが正解？それとも右打ち転向が正解？
最新！ 男子賞金ランキング
国内女子ツアー リーダーボード