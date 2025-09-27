『ばけばけ』高石あかり、“夫婦生活”は「可愛らしさを大事に」 夫役トミー・バストウと互いに称賛「優しい」「素敵」
●高石の“素敵さ”にトミー惚れ惚れ「毎日のように惹かれている」
113作目の連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)が9月29日にスタートする。クランクインから約半年。夫婦シーンの撮影も始まった今、ヒロインの松野トキを演じる高石あかり(高ははしごだか)、トキの夫のレフカダ・ヘブンを演じるイギリス出身の俳優トミー・バストウに、夫婦役の撮影エピソードやお互いの印象などを聞いた。
連続テレビ小説『ばけばけ』レフカダ・ヘブン役のトミー・バストウと松野トキ役の高石あかり
『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く物語。小泉セツがモデルのヒロイン・松野トキを高石、小泉八雲がモデルの夫レフカダ・ヘブンをトミーが演じ、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
撮影開始から約半年。共演シーンを重ね、お互いにどのような印象を抱いているのか。高石は、ヘブンを演じるトミーに、モデルになった小泉八雲と似た部分を感じていると話す。
「日本のことが大好きで、10年間も独学で日本語を勉強されて、今も撮影中、ずっと勉強を続けていらっしゃる。そんな日本への熱量を感じると、やっぱりうれしいですし、そこは小泉八雲さんともすごく似ている部分かなと思います。優しいし、近しい部分があるかもしれません」
一方、高石について「会った瞬間、波長が合う気持ちでした。毎日のように“素敵さ”に惹かれています」とトミー。「先週撮影した時は大きなアブが飛んでいて、私は焦って対応できなかったんだけど、あかりさんは動じることなくプロらしくて対処して、すごくかっこいいなと思いました(笑)」と現場でのほほ笑ましいエピソードも明かす。
撮影中、印象的だったことは、ジャーキーの食べ比べをしたことと、トミーのリンゴを丸かじりする姿だと高石。
「トミーさんはジャーキーがすごく好きなので、私がお土産で買ってきたジャーキーを、トミーさんや他のキャストのみなさんで食べ比べしたことがありました。あと、トミーさんはリンゴを1個、そのまま丸かじりされるので、見ていると爽快です(笑)」と高石が楽しそうに振り返ると、トミーも「『DEATH NOTE(デスノート)』(に登場する死神のリューク)みたいですね」と笑う。
作中で「怪談」を愛する夫婦を演じる2人は、実は自分たちもホラー映画などが「大好き」という。高石は「昔から、父がホラー映画が好き、怖い作品が好きだったので、私もホラー映画は好きですし、お化け屋敷も好きです」と明かし、さらに「小泉八雲さんの描く怪談は、怖いだけじゃなく、人の欲や愛情など、いろいろな感情が組み込まれていて、物語としてすごく好きだなと思います」と語る。
●「セツさんと八雲さんがとにかく可愛らしい」 2人の関係性を大切に
セツと八雲という実在した夫婦をモデルに、怪談を愛する2人の何気ない日常を描く本作。高石はトキを演じるうえで、セツが著した『思い出の記』という本の存在が大きかったという。
「『思い出の記』は、セツさんを知るうえですごく大切にしたい本。セツさんから見た八雲さんがたくさん描かれているので、八雲さんに対してどう思っているか、どう感じているか、本からセツさんを知っていきました。八雲さんはすごく自由で、自分なりの正義感を持っていて、好きと嫌いをしっかり分けている人。私は、そんな一面をセツさんがいろいろなところで守っているような空気を感じました」
そんなセツの姿には“憧れ”も抱いた、と高石。それはトキを演じるうえで、取り入れたい要素でもあった。
「セツさんの、八雲さんへの愛情の深さ、八雲さんを守ろうとする強さのようなものは本当にかっこいいな、と。トキというキャラクターにも似ているところがある。セツさんは、私の憧れのような、かっこいい女性像なので、そういうところは取り入れていけたらいいなと思います」
ヘブンを演じるトミーも、八雲が持つ“正義感”は表現したい部分だと語る。
「正義感が強いところは、できるだけ表現し、見せていきたいと思います。彼のことを調べ、準備すればするほど、尊敬しますし、責任感も感じます」
5月に島根県松江市で行われたロケ報告会では、「早く結婚したい」と夫婦のシーンへの待ち遠しい思いを語っていた高石。撮影では、夫婦生活がスタートし始めているといい、高石はこれからの撮影に「楽しみ」と声を弾ませる。
「『思い出の記』を読んだとき、セツさんと八雲さんがとにかく可愛らしいなと思いました。お互いがお互いのことを大好きで。セツさんに『世界一のママさん』と言うように、素直に相手に気持ちを伝える八雲さんと、それを受け止めるセツさん。そんな2人の関係性がすごく好きなので、ぜひ見てくださる方には、言葉が通じないことで生まれる“可愛らしさ”など、いろいろなことを楽しみにしていただきたいですし、そこは大事にしたいなと思うポイントです」と見どころも語った。
■高石あかり
2002年12月19日生まれ。宮崎県出身。2019年より役者業を本格化。映画『ベイビーわるきゅーれ』(21)で映画初主演を果たし、2023年に『わたしの幸せな結婚』『ベイビーわるきゅーれ 2ベイビー』などでの演技が評価され第15回TAMA映画賞 最優秀新進女優賞を受賞。近年の主な出演作は、ドラマ『わたしの一番最悪なともだち』(23)、『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ!』(24)、『御上先生』(25)、『アポロの歌』(25)、Netflix『グラスハート』(25)、映画『私にふさわしいホテル』(24)、『遺書、公開。』(25)、『ゴーストキラー』(25)、『夏の砂の上』(25)など。
■トミー・バストウ
1991年8月26日生まれ、イギリス出身。2008年のイギリス映画 『ジョージアの日記／ゆーうつでキラキラな毎日』でメジャー映画に初出演。2018年よりアメリカの作品にも出演。2024年エミー賞受賞ドラマ『SHOGUN 将軍』にてマルティン・アルヴィト司祭役を演じ注目を集める。ロックバンド・FranKoのリードボーカルとしても活動している。
(C)NHK
