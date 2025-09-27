「死んでも成功させたいんで」菊池風磨の“意地”がtimelesz初冠番組のギアを上げた…『タイムレスマン』演出が語る異例の立ち上げと展望
●新メンバー発表前に担当決定「2カ月もないじゃん!」
アイドルグループ・timeleszが出演するフジテレビのバラエティ番組『タイムレスマン』(毎週火曜24:15〜)初の全国ネットゴールデンスペシャルが、きょう27日に『土曜プレミアム』枠(毎週土曜21:00〜)で放送される。4月に番組がスタートしてから半年経たずしての大舞台に8人のメンバーたちとともに挑むのは、演出の当麻晋三氏だ。
2月に新メンバーが発表される前に決まった、timeleszとして初めての冠バラエティ番組。異例の立ち上げの経緯や、チームのギアが上がったという菊池風磨の“腹筋”の衝撃、さらには今後の展望などを語ってくれた――。
(左から)菊池風磨、寺西拓人、松島聡、篠塚大輝、橋本将生、佐藤勝利、猪俣周杜、原嘉孝 (C)フジテレビ
○予想以上の合格人数…“人として”フィーチャーする番組に
オーディション番組『timelesz project -AUDITION- (通称：タイプロ)』(Netflix)で新メンバーが発表されたのは今年2月15日だが、当麻氏が今回の番組の演出を担当することが決まったのは、その直前の1月末。しかも初回収録は3月19日に設定され、「“2カ月もないじゃん!”と思って、プレッシャーしかなかったですね」と、異例の立ち上げを振り返る。
若いメンバーとタッグを組むのは若いディレクターがいいのではという意見もあったそうだが、『芸能人が本気で考えた! ドッキリGP』で長年にわたり菊池風磨と仕事をしてきた蜜谷浩弥プロデューサーが、「いろんなメンバーが集まったばかりの特殊な状況のチームで初めて番組を作るにあたっては、ベテランがいい」と、フジ入社24年目の同期である当麻氏に白羽の矢が立った。
『タイプロ』を見ていなかった当麻氏は「そこから見始めて、視聴者の皆さんと同様に、“なんていい子たちなんだ!”、“熱いなあ!”と泣いて、どんどん好きになっていきました(笑)」と感情移入しながら追っていく。
並行して企画作りも行っていたが、「新メンバーは3人くらいだろうと思っていたら、最終的に5人も決まって(笑)。最初は、企画がガチっと決まった番組を考えていたのですが、それより8人に“人として”すごくフィーチャーしたものにしたほうがいいと思い、一気に方向性を変えました」と練り上げていった。
こうして迎えた3月19日の初回収録。メンバーとの事前の打ち合わせはリモートで30分程度行っていたが、実は対面するのはこの日が初めてだった。しかも、菊池とつながりのある頼みの蜜谷Pがケガで立ち会えず、メンバーにとって知っているスタッフが誰もいない状況。その上、オープニングのロケを行ったフジテレビ本社近くの公園は雹(ひょう)が降りしきり、傘を持つ手が震えるほどの寒さという悪天候で、これ以上ない不安の中でスタートを切ることになった。
141回の腹筋運動に挑む菊池風磨 (C)フジテレビ
○「風磨さんの背中ではなく腹筋で感じました」
いざ収録が始まると、「こういう息遣いでこういう言葉を発して、8人でこういう空気になるんだと、見ていて楽しくて気持ち良かったんです」と緊張感がほぐれていったのだそう。そして同日に2本目として収録したのが、メンバー8人で計450回の腹筋運動を目指す体力勝負の企画だった。
7人の平均が44.1回と1人あたりの目標である50回に届かない中、最後の1人で141回を背負うことになった菊池風磨。バラエティ的に達成させるため、スタッフ側から回数を軽減する提案もしたが、菊池は即座に断り、驚異の“意地”を見せて見事にやりきった。帰り際に当麻氏が感謝を伝えると、「念願の冠番組なんで。死んでも成功させたいんで」という言葉を残し、次の現場へ向かったという。
「他のメンバー7人もそうだし、僕ももちろん、あの現場にいた人は、“この番組はいつもよりもギアを入れないと、風磨さんに置いていかれる”、“この番組は生半可な覚悟でやっちゃダメだ”というのを、風磨さんの背中ではなく“腹筋”で感じました」と、衝撃を受けた当麻氏。このロケの帰りに行ったサウナのロッカー番号を「141」に選ぶほど、忘れられない数字になったそうだ。
●相葉雅紀と向き合って見えた感覚
9月27日放送のゴールデンSPより (C)フジテレビ
これまで、『めちゃ×2イケてるッ!』『ふくらむスクラム!!』『さまぁ〜ずの神ギ問』『ジャンクSPORTS』と、芸人と向き合う番組を担当してきた当麻氏。『タイムレスマン』を手がけるにあたり、こちらも現在演出を担当する『相葉◎×部』の経験が生きているという。
「相葉雅紀さんとは、初めて芸人さん以外のメインキャストと仕事をさせてもらっているんです。最初のうちは、息の合わせ方や、どこまで企画をふざけた方向に持っていっていいのかという線が分からなかったのですが、相葉さんとたくさんコミュニケーションを取らせてもらって、だんだん見えてきました。もちろん、相葉さんとtimeleszの8人は事務所が同じとはいえ違うキャラクターですが、芸人さんとはもっと違うので、“ここくらいに線を持っていくと気持ちいいんだ”という感覚が分かったことは、『タイムレスマン』に生きています」
○日テレでも冠番組スタート「すごく喜ばしいこと」
10月6日には、日本テレビでもtimeleszの冠番組『timeleszファミリア』がスタート。「作ってる人間が違えば全然違うものになると思うので、どんな番組になるのか早く見てみたいですね。そして、負けないように頑張りたいです」と意気込む。
音楽活動はもちろん、ドラマや映画など、timeleszのメンバーがグループや個人で活躍の場を広げることで認知が広がり、それがバラエティに返ってくることを期待する中で、「日本テレビさんでさらに認知が広がるのは、すごく喜ばしいことだと思います」とも。
バラエティ史を振り返ると、とんねるず(『とんねるずのみなさんのおかげです』／『とんねるずの生でダラダラいかせて!!』)、ウッチャンナンチャン(『ウッチャンナンチャンのやるならやらねば!』／『ウンナン世界征服宣言』→『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』)、ダウンタウン(『ダウンタウンのごっつええ感じ』／『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!』)、ナインティナイン(『めちゃ×2イケてるッ!』／『ぐるぐるナインティナイン』)、そして嵐(『VS嵐』／『嵐にしやがれ』)など、フジと日テレでメインの番組を同時に持つことは、国民的スターへのステイタスとも言える。
『タイムレスマン』の会議では、フジのお家芸である「コント」をいつかやりたいという話も上がるといい、「どうせやるなら、『SMAP×SMAP』くらい気合が入ったものができたら最高ですね」と夢を膨らませた。
●timeleszのこれまでを重ねたエンディングテーマ曲
番組作りで一貫して意識するのは、“読後感”。「見終わったあとに、“ちょっと明日頑張ってみるか”と感じられるか。同世代の友達を思い浮かべながら、人に良い影響が残るものを、というマインドで作っていますね」と語る。
『タイムレスマン』でそこへダイレクトにつながるのは、Hump Backによるエンディングテーマ曲「拝啓、少年よ」。出演者が男性ばかりのため、女性ボーカルの楽曲を考えていた中で、「負けっぱなしくらいじゃ終われない」「遠回りくらいが丁度いい」といった歌詞に、timeleszのこれまでを重ねて選曲したことを明かしてくれた。
番組スタートして半年経たずしてゴールデンタイムの特番が実現する中、今後の目標は、「またこういう機会を頂けたら、ゴールデンでチャレンジしてみたいですし、テレビ番組である以上、いろんな方に見ていただきたいと思って必死に作っているので、ゆくゆくはゴールデンのレギュラーも目指したいです」と意欲。
「僕が言うのもおこがましいですが、一人ひとりのバラエティ能力が初期から比べ物にならないほど上がっていると思うんです。彼らのポテンシャルがすごいので、いろんな番組と肩を並べるのも夢じゃないはず。その成長を楽しみながら、我々は頑張って企画を考えて、目指していきたいと思います」と前を見据えている。
●当麻晋三1979年生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学卒業後、02年にフジテレビジョン入社。『めちゃ×2イケてるッ!』『ふくらむスクラム!!』『さまぁ〜ずの神ギ問』『ジャンクSPORTS』などを担当し、現在は『相葉◎×部』と『タイムレスマン』で演出を務める。
