来週の主な予定 日銀主な意見と日銀短観 植田総裁・内田副総裁 米雇用統計 自民党総裁選投開票
・日銀9月主な意見 ETF売却決定に高田委員と田村委員が据え置き反対で10月利上げ観測高まる
・植田日銀総裁と内田副総裁の講演、利上げに前向きな発言出るか 最もハト派な野口委員も
・日銀短観 日米関税交渉進展で先行き不透明感後退 中川委員「短観きわめて大事な調査」
・米雇用統計 前回は雇用者数が予想大きく下回り失業率は上昇した、労働市場減速が鮮明に
・自民党総裁選投開票、1回目で過半数得た候補者いなければ上位2人決選投票 高市氏か小泉氏か
29日（月）
月例経済報告（9月）
野口日銀審議委員、商工会議所で講演
チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演
シュナーベルECB理事、経済金融政策委員会「金融政策の現状」出席
ナーゲル独連銀総裁、金融会議開会挨拶
ミュラー・エストニア中銀総裁、デジタルユーロについて講演
センテノ・ポルトガル中銀総裁、単一破綻処理機構（SRM）会議出席
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、討論会出席
ウォラーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
ボスティック・アトランタ連銀総裁、デルタ航空CEOと対談（質疑応答あり）
クリーブランド連銀総裁、ラムスデン英中銀副総裁、ECBレーン氏、ECB・クリーブランド連銀共催インフレ会議出席
トランプ米大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が会談（ホワイトハウス）
英国労働党大会（リバプール、10月1日まで）リーブス英財務相演説
国連総会一般討論最終日
30日（火）
日銀主な意見（9月18日-19日開催分）
日銀国債買い入れ予定（10月-12月）
日本2年利付国債入札（2兆7000億円程度）
中国製造業PMI・非製造業PMI（9月）
中国RatingDog製造業PMI・非製造業PMI（9月）
豪中銀政策金利、ブロック豪中銀総裁記者会見
ドイツ消費者物価指数（9月）
米求人件数（8月）
米シカゴ購買部協会景気指数（9月）
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）
チポローネECB理事、金融会議出席
ブリーデン英中銀副総裁、金融政策見通しについて講演
マン英中銀委員、FT主催金融会議出席
ナーゲル独連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）「欧州は生き残ることができるのか？」出席
レーン・フィンランド中銀総裁、国際金融政策会議「地政学的緊張と貿易摩擦」開会挨拶
ラガルドECB総裁、国際金融政策会議「地政学的緊張と貿易摩擦」講演
ロンバルデッリ英中銀副総裁、国際金融政策会議「地政学的緊張と貿易摩擦」討論会出席
ジェファーソンFRB副議長、国際金融政策会議「地政学的緊張と貿易摩擦」講演
グールズビー・シカゴ連銀総裁、シカゴ連銀主催農業会議出席（質疑応答あり）
1日（水）
日銀短観（第3四半期）
ユーロ圏消費者物価指数（9月）
米自動車販売（9月）
米ADP雇用者数（9月）
米製造業PMI確報値（9月）
米ISM製造業景気指数（9月）
米週間原油在庫統計
マン英中銀委員、ブルームバーグTV出演
デギンドスECB副総裁、ポリティコ主催討論会参加（質疑応答あり）
スロバキア中銀総裁、オーストリア中銀総裁、リトアニア中銀総裁、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）出席
ローガン・ダラス連銀総裁、ダラス連銀主催イベント出席（質疑応答あり）
EU首脳非公式会議、防衛強化とウクライナ支援について協議
米政府予算期限切れ
