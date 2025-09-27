為替相場まとめ９月２２日から９月２６日の週
２２日からの週は、週の後半にかけてドル高が強まる展開となった。１６日、１７日の米ＦＯＭＣ、１８日、１９日の日銀金融政策決定会合を経て、それまでのドル高円安に復する動きとなった。先々週、ＦＯＭＣ直後の145円49銭から148円台まで上昇した後、週明け高値をいったん更新も、週前半は利益確定売りなどが入って、上値が抑えられた。もっとも押し目は147円台半ば前後に留まり、24日の独Ifo景況感指数の弱さを受けたユーロ売りドル買いや、英財政赤字警戒を受けたポンド売りドル買いなどからのドル全面高に149円近くまで上昇。さらに25日の米第２四半期ＧＤＰ確報値が予想外に改定値から大きく上方修正されたことなどを材料に米利下げ期待が後退。ドル買い加速する形で149円90銭台を付けている。150円手前のドル売り注文が上値を抑得たが、その後も149円台後半推移が続くなど地合いの強さが目立っている。
（２２日）
東京市場では、ドル円が午前中に148.38付近まで上昇し、先週の高値を更新した。先週の米ＦＯＭＣや日銀会合を経て、従来からのドル高・円安基調に戻す動き。日経平均の上昇も円売りを促した。午後にロンドン勢参入すると、ドル円は148円台を割り込む調整局面に入った。日本国債利回りが２００８年以来の高水準を付けたにもかかわらず、午前中はドル高が優勢だったが、自民党総裁選の告示と小泉農水大臣の優勢が円買い材料として意識されたことが、ドル円の上値を抑えたものと見られる。ユーロドルとポンドドルは、ロンドン勢の参入とともにドル安が進み、午前中の下げ幅をほぼ解消した。一方、ユーロ円とポンド円は、ドル円と同様に午前中に円安が進んだが、午後には円買いが優勢となり、やや調整の動きが見られた。
ロンドン市場は、東京市場でのドル高からドル安へと流れが転じている。週明けは特段の注目経済統計発表はみられず、材料難。先週の米ＦＯＭＣ後に強まったドル高の流れに対して調整が入る格好になっている。ドル円は148円台前半から147.80台へと軟化、本日の安値を広げている。ユーロドルが堅調。1.17台前半から後半へと買われている。ポンドドルも1.34台半ばから1.35台乗せまで買われている。クロス円はまちまち。ユーロ円が174円台乗せと堅調も、ポンドドルは199円台半ばから後半で売買が交錯。豪ドル円やカナダドル円は欧州株や米株先物・時間外取引の軟調な動きに上値重く推移している。ロシアのドローンがポーランドなど東欧諸国にたびたび越境していることや、フランス債のさらなる格下げが懸念されるなど、やや警戒ムードもあるようだ。
ＮＹ市場ではドル高が一服。ドル円は147円台に下落した。先週の中央銀行会合を通過したものの、ドル円は依然として１００日線と２００日線の間で推移している。日銀が年内追加利上げの可能性を示唆したことで、円に一時的な追い風が吹いたものの、その効果はすぐに失われた。短期金融市場では年内の日銀の利上げ確率が７５％程度まで上昇しているが、強い確信には至っていないようだ。一方、ユーロドルとポンドドルは買い戻しが優勢となった。ユーロドルは1.18ドル付近まで回復し、２１日線がサポートとして機能している。アナリストは、ユーロが短期的な適正価値を下回っており、今後さらに上昇する可能性があると指摘している。パウエル議長の発言で押し上げられたドル高は剥落する可能性があり、ユーロドルには上昇余地が残されている。ポンドドルは1.35ドル台に戻し、１００日線を維持。ポンド円は199円台前半で下げ渋る動きを見せ、２１日線を堅持している。今後の焦点は英国の秋季予算案であり、増税の可能性が英経済を悪化させ、利下げを加速させる可能性があるとの見方が出ている。
