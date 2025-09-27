◆フランス２部 ナンシー０―１Ｓランス（２６日）

フランス２部ＳランスＦＷ中村敬斗が、２試合連続先発となったアウェーのナンシー戦で決勝点を演出する活躍を見せ、チームを今季初の連勝に導いた。移籍問題で出遅れた中村だが、１ゴール１アシストをマークした前節に続いて左サイドで先発。サイドからのチャンスメイクで存在感を示すと、０―０の後半３分、左サイドからゴール前のＦＷサラマに完璧なクロスを供給。シュートは相手に当たってゴール前にこぼれたが、再びサラマがヒールキックで押し込んで先制した。

中村にアシストはつかなかったが、前２試合での１ゴール２アシストに続き、これで出場３試合で４得点に関与。フランス２部で圧倒的な存在感を発揮している。移籍問題のもつれでＳランスへの合流が遅れたため、日本代表が９月に行った米国遠征には招集外となった中村。しかし日本代表の森保一監督は「敬斗についても、２部にいたとしても国際舞台で発揮できるパフォーマンスを自チームで見せてくれれば、代表の舞台にはつながってくる」と語っており、１０月にブラジル、パラグアイと対戦する親善試合での代表復帰へのアピールが続いている。

またこの試合では右サイドバックで先発したＳランスＤＦ関根大輝も、攻撃参加から決定的なラストパスや、ゴール前で体を張ったブロックも見せていた。