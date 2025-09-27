12年間の感謝を込めて…『緊急取調室』番組史上初ファン大感謝イベント開催！

10月16日（木）からスタートする『緊急取調室』第5シーズン、そして12月26日（金）公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』。12年の歴史を誇る『緊急取調室』シリーズが、ついに完結へ。

そんななか本日9月26日（金）、都内にて番組史上初となる「ファン大感謝イベント」が開催された。

【映像】連ドラ＆映画で完結！『緊急取調室』完結までの12年

ファンへの感謝を記したキャスト陣の直筆メッセージボードが掲げられた会場は、固唾を飲んでキャスト陣の登場を待ちわびるファンでぎっしり。

そして、座長・天海祐希をはじめ、長年にわたって『緊急取調室』を支えてきた田中哲司（梶山勝利・役）、速水もこみち（渡辺鉄次・役）、鈴木浩介（監物大二郎・役）、塚地武雅（玉垣松夫・役）、でんでん（菱本進・役）、小日向文世（小石川春夫・役）――おなじみの出演者がついに会場へ。集まったファンのボルテージはさらに上昇し、割れんばかりの拍手が沸き起こった。

この熱烈歓迎に、キャスト陣は喜びもひとしお。天海も満面の笑みを浮かべ、「ここにいる心強い皆さんと一緒に12年、突っ走ってきました。今回でラストシーズンになりますが、皆さんに楽しんでいただけるよう、撮影を頑張っています。今日は短い時間はありますが、一緒に楽しみましょう！」と、会場に向かって愛情たっぷりに呼びかけた。

◆天海の《怖いエピソード》が続出!?

イベントでは、事前に募集したキントリファンからの質問にキャスト陣が次々と回答。

「たくさんのおじさまを束ねるコツ」を聞かれ、天海は「皆さんが私についてきてくださっているだけ。時々私も引っ張り、時に優しく、時に厳しく、厳しく、厳しく…それが大事だなと思います」と、謙虚さの中に茶目っ気も交えながら回答。

そんななか、「天海のかわいいエピソード」を聞かれたおじさまたちからは、爆弾発言が飛び出すことに。なんと、田中が「ないです」と即答。

続けて「怖いエピソード、肝を冷やしたエピソードはいっぱいあって…。12年かけて、今回のシリーズでようやく天海さんを直視できるようになりました（笑）」と語れば、小日向は「怖いというか厳しくて。天海ちゃんが来ると、みんな緊張しちゃう（笑）。でも、現場で笑った時がかわいいから、ギャップがすごい」、でんでんも「『いいのよ』と言うけど、これが『いいのよ』には聞こえない（笑）」と、天海の“怖いエピソード”を次々と明かした。

まさかの展開に天海は思わずタジタジになりながらも、「全部“怖い”か、“厳しい”じゃないですか！ こんなんで、よく12年やってました！」と華麗なツッコミで反撃。撮影現場ではこの12年間おなじみ――塚地いわく「先生と生徒みたいな関係」を、ファンの前でもリアルに繰り広げ客席の爆笑を誘った。

また、ファンが気になっているのは、キントリチームの並々ならぬ絆の強さ。

キントリチーム最年長のでんでんは「天海さんを中心としたチームワークの良さは、12年変わらない。ますます良くなってますね」と力を込めて笑顔。また小日向も「高齢者が多くて、ホッとする。おじさんたちが“おばさん化”して、ベラベラしゃべっても怒られなくて、ものすごく楽しいです。で、唯一おじさんのように叱ってくれるのが天海さん。その関係性がとても心地良いです。そういう現場はキントリだけですね」としみじみ語り、キントリへの愛をにじませた。

かたや、絆の強さではこちらも負けてはいない！ 捜査一課の名コンビ「もつなべ」を演じる速水＆鈴木も、「よく2人でご飯に行くのですが、この間は撮影の合間にランチに行き、その後も仲良くスーパーに行って、1時間くらい過ごしました」（速水）、「スーパーで速水さんにおすすめの塩を教えていただき、後日プレゼントまでしていただいたんです」（鈴木）と“ラブラブ”エピソードを披露。

回答中もお互いの顔をニコニコ見つめるなど無敵のコンビ愛を見せつけ、会場をほっこりさせた。

◆桃井かおりからサプライズメッセージ！

そして、キャスト陣に心躍るサプライズが！ キントリチームとゆかりのある人物から特別メッセージが寄せられたのだが、その人物とは、第4シーズン（2021年）の第1話＆第2話にゲスト出演した桃井かおり。

同エピソードで、桃井は被疑者となる伝説の活動家・大國塔子を熱演。天海との壮絶な取調べ劇は、出演者＆視聴者の胸に今も鮮烈に刻まれている。

そんな桃井が寄せたのは、「1話たりとも闇に埋もれるには惜しすぎる、終わるには惜しすぎるドラマです。天海！率いる“キントリ”のキャストとスタッフのこのドラマへの見事な姿勢を考えると、“何処かで終わりになんかする必要あるんだろか？”とつくづく思うのです」というメッセージ。

このキントリ愛に満ちた言葉に天海も心を揺さぶられたよう。「撮影時のピリピリした空気感を思い出します。素晴らしいお芝居を最前列で拝見できました」と回顧しつつ、「選ばれる言葉がやっぱり素敵ですね。この大事なメッセージを胸に、最後までは走り抜きたいと思います」と、改めて最後まで全力を尽くすことを誓った。