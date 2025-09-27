

病院には必ず愛用していたPCを持ち込み入院中も常に仕事をしていた夫（写真提供／倉田真由美）

【イラストで見る】「入院するつもりでいた夫」と私

漫画家でエッセイストの倉田真由美さんは、すい臓がんで「余命6カ月」と宣告された夫の叶井俊太郎さん（享年56）を自宅で看取った。宣告の日から1年9カ月後だった。

「家で死にたい」という夫の思いを妻はどう受け止め、何を準備したのか。倉田さんの著書『夫が「家で死ぬ」と決めた日 すい臓がんで「余命6か月」の夫を自宅で看取るまで』から、一部抜粋・再編集して紹介する。

治療方針は自分で決めた

夫は抗がん剤などがんの標準治療は選ばなかったけど、対症療法の手術は受けていました。

がんにより詰まった胆管を通すためのステント手術、そして胃と小腸をつなぐバイパス手術。ステントは数カ月おきに交換していたので、入院は何度も経験しました。

バイパス手術を行ったのは2023年6月です。すい臓がんが判明してから1年後くらいでした。

がんが大きくなって十二指腸が閉塞してきたため、食べたものがいつまでも胃の中から降りていかず、何度もゲップが出たり吐き気がしたり、食後ずっとお腹が張って苦しくなったりしていました。それを解消するため、十二指腸を迂回して胃から小腸に直接内容物を流せるようにする手術を行いました。

実はこの時、医師からはバイパス手術のほかにも2つの選択肢があると言われていました。

1つは胆管のように、ステントを入れる手術。でもこれはうまく機能するか不明で、痛みが出る可能性も指摘されました。そしてもう1つは、手術をせず点滴生活をすること。これだと手術はしないですみますが、食べることはできなくなります。

「死ぬまで好きなものを食べたい。バイパス手術します」

夫は即断しました。

そして手術は成功。直後は切った箇所の痛みが少しあったようですが、「胃液がせり上がる感じがなくなった」と夫は喜んで、10日後にはステーキとたい焼きを2個食べました。その後ちょっとまた苦しくなっていたけれど。

どの治療を受けてどの治療を受けないか、夫はすべて自分で決めました。「痛いのは嫌」「食べたいものを食べたい」、夫はブレることなく信条を貫きました。後悔を口にしたことはただの一度もなかったです。

「最期は病院」と考えていた

夫は希望通り、自宅で息を引き取りました。最期までの日々を、慣れ親しんだ自宅で過ごせました。

でも、最初から自宅で最期を迎えることを決めていたわけではありません。病気が発覚してからの最初の1年は、「いつかホスピスや緩和ケア病棟に入るんだろう」と、夫も私も思っていました。

現在の日本では、亡くなる人の大半が病院で最期を迎えます。「自宅で死にたい」と思っている人は全体の半数近くなのに、それが叶うのは一部です。

一時期よりは増えたとはいえ、在宅死の割合は今も2割に満たないままです。スウェーデンやオランダでは病院での死亡率は半数以下、アメリカでも在宅死が病院死を上回っています。

日本は他国と比べても病院で息を引き取る人が圧倒的に多いのが現状です。だから当然、「自分が死ぬ時は病院で死ぬんだろう」というイメージを持ちがちです。夫もそうだったし、私もそうでした。むしろ夫は、最初のうちは「自宅で死にたくない、病院のほうがいい」と言っていたくらいです。



（イラスト／倉田真由美）

「ホスピスのこと、調べておいてよ」

宣告された余命を過ぎた辺りから、夫に何度か言われていました。

「うん、わかった」

気持ちは複雑でしたが、いざという時急にバタバタ調べるより、先に調べて準備しておいたほうがいいはずです。この時初めて、「緩和ケア」と「ホスピス」が同じものではないということも知りました。

病棟にはいつ頃から入れるのか。入院環境は。費用はどれくらいかかるのか。

家から遠くない緩和ケア病棟がある病院のホームページを見てもよくわからないこともあり、一度夫と訪問してみようかと思っていました。

さらに知り合いの医療ジャーナリストに夫ががんであることを相談すると、「最近は終末期前でも緩和ケアの相談にのってもらえますよ。どこに入院するかも、早めに決めておいたほうがいいと思います」とアドバイスをもらいました。

夫婦ともに、「終末期、いよいよとなったら入院して最期を迎える」という方向に意識は向かっていました。

弱っていくところは見せたくない

「家で死ぬのは嫌だな。痛い時に、すぐに痛みを取ってもらえないのは困るし」「あと、俺が弱っていくとこ、ココ（娘）に見せたくないよ」当初から、そう言っていた夫。同じ気持ちは私にもありました。

痛み止めの処置は病院のほうが迅速に行えるだろうし、夫が痛かったり苦しかったりするのを見るのは私もつらいです。娘にはそのつらさを味わわせたくないと思うのは、親として自然な感情でした。

夫は私に入院できるところを調べるように頼み、それを受けて私は病院を探し、そこで行われる治療について調べたり、医療に詳しい知人にホスピス、緩和ケアについて聞いたりしていました。

「一度、緩和ケア病棟のある〇〇病院に行ってみたほうがいいのかも」

どれだけ調べても、実際に行ってみて様子を見ないことには具体的なイメージは湧きません。そして行くなら私だけではなく、当事者である夫も行ったほうがいいに決まっています。もちろん、ただ外から様子を眺めるだけではなく、医師から詳細なアドバイスを聞くのがベストです。

緩和ケア病棟を抱える病院は、家からさほど遠くないところにありました。行こうと思えばいつでもすぐに行ける距離です。

でも、なかなか行く気になりませんでした。

「早ければ半年、どんなに長くても1年」と宣告された、その年を超えた頃も夫は毎日会社に行けるほど元気でした。

最期のことを考えなければいけない状態とは思えず、そして何より最期のことなんてなるべく考えたくなくて、夫が改めて言い出さないのをいいことに緩和ケア問題はずるずる後回しにしてしまっていました。

そうしているうちに、夫の気持ちが強く固まる出来事がありました。

夫が死ぬことより恐れていた「もの」

「一番痛いところにがんが嚙みついていない。叶井さんはラッキーだったね」

夫のCT画像を見た医師に言われました。

常々「死ぬことよりも痛いことのほうが嫌」と言っていた夫にとって、激しい痛みは何より恐れていたものです。もちろん、まったく痛みや不快感がないわけではなかったけど、がんによる「我慢できないほどの激しい痛み」はほとんど体験せずにすんだと思います。



（イラスト／倉田真由美）





自宅で使う痛み止めは主に飲み薬と胸や背中に貼るシールで、それも効いていたようですが、訪問医のS先生によると「たくさん使う人より遥かに少ない量」で収まっていました。

一番激しかったのは、2023年8月後半から9月半ば過ぎまで入院することになった、胆管のステント交換手術がうまくいかなかった時の痛みです。

病院で最期を迎えたいと言っていた夫、そうさせるつもりだった私。でも、この入院をきっかけに夫は急に翻意しました。

「絶対に病院で死にたくない。家がいい。家で死にたい」

その時の夫の決心は固く、迷いは一切見られませんでした。

（倉田 真由美 ： 漫画家）