「生活習慣病」の主な病気や症状はご存知ですか？【医師監修】

生活習慣病は食事・運動・喫煙・飲酒などの生活習慣が原因で発症したり病気が進行したりするさまざまな病気の総称で、日本人の死因の多くを占めています。

以前は「成人病」と呼ばれていましたが、子どもも発症するため「生活習慣病」という名前に改められました。

生活習慣病は死亡リスクだけでなく寝たきりや介護などのリスクも高めます。健康で長生きをするためには生活習慣病の予防が重要です。

この記事では生活習慣病とはどのような病気なのかを詳しく知るため、特徴・治療方法・予防方法・日常生活で注意することをご紹介します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

生活習慣病の特徴

生活習慣病にはどのような病気や症状がありますか？

厚生労働省のホームページによると生活習慣病は「食習慣・運動習慣・休養・喫煙・飲酒などの生活習慣が病気の発症や進行に関与する疾患の総称」と定義されています。代表的な生活習慣病は脂質異常症・高血圧・糖尿病の3つです。そのほかにもさまざまな病気があり、下記の病気や症状が生活習慣病に含まれます。

糖尿病：インスリンの分泌に問題が起こることで血糖値が高くなる疾患

肥満症：BMIが25以上で肥満が原因の健康障害がある状態

脂質異常症（高脂血症）：血液中のコレステロール・中性脂肪の値が基準値を外れている状態

高血圧症：収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧90mmHg以上が続く状態

心疾患（心筋梗塞・狭心症など）：動脈硬化・脂質異常・高血圧が原因で起こる心臓に関する病気の総称

脳出血：脳の血管が破裂する病気で、高血圧が原因で起こる

脳梗塞：高血圧が原因で起こる動脈硬化によって脳の血管が詰まる病気

肝疾患（肝硬変・肝炎・脂肪肝）：肥満や過度の飲酒など生活習慣が原因で起こる場合がある

骨粗しょう症：食生活のかたよりや加齢のほか、運動不足も原因となる

高尿酸血症・痛風：食生活の乱れや肥満が原因となる

がん（肺がん・胃がん・大腸がんなど）：肺がんは喫煙、胃がんは食生活の乱れが原因となる場合がある

生活習慣病に共通する特徴が下記の3点です。自覚症状がないまま症状が進行し、やがて命に関わる病気を引き起こすため「サイレントキラー」と呼ばれる恐ろしい病気です。

生活習慣に関連して発症し、症状が良くなったり悪化したりする

自覚症状がなく、気づいた頃には悪化している

最終的には命に関わる重大な病気につながる（心筋梗塞・脳梗塞など）

高血圧の症状と治療方法を教えてください。

高血圧は日本で最も多い生活習慣病といわれています。高血圧にはこれといった自覚症状がありませんが、血圧がかなり高いときには頭痛・めまい・吐き気・動悸・息切れ・肩こりなどの初期症状が起こりやすくなります。治療方法は他の生活習慣病と同様に食事療法・運動療法が中心となり、食事療法では下記の点に気をつけましょう。

塩分を減らす（1日6g未満）

1日に摂取するカロリーを減らす

アルコールの摂取量を減らす

アルコールの摂取量は「高血圧治療ガイドライン2019」で適量が決められており、女性の場合は下記の量の半分程度が目安となります。

日本酒は1合まで

ビールは中瓶1本まで

ウィスキーはダブルで1杯まで

ワインはワイングラス2杯弱まで

焼酎は半合弱まで

糖尿病や高脂血症は自覚症状がないと聞いたことがありますが…。

糖尿病や高脂血症は生活習慣病の代表的な病気ですが、初期段階では自覚症状がほとんどありません。

しかし、自覚症状はなくても病気は進行しており、脳・心臓・血管にダメージを与えて狭心症・心筋梗塞・脳卒中など命に関わる疾患を引き起こします。

糖尿病や高脂血症と診断された場合は自覚症状がない場合でも軽視せず、食事や運動などの生活習慣を見直しましょう。

生活習慣病の主な原因は何ですか？

生活習慣病は偏った食生活・運動不足・喫煙・飲酒などが原因となります。生活の中でもとくに影響が大きいのが食生活です。

高カロリーの食事を続けると糖尿病に、塩分が高い食事は高血圧に、動物性食品やカロリー過多は脂質異常症につながります。

「生活習慣病かもしれない」と思った場合はまず日頃の生活を見直しましょう。

編集部まとめ



生活習慣病は名前の通り食生活・運動不足・睡眠不足・飲酒・喫煙などの生活習慣が関係している病気です。

初期段階では自覚症状がほとんどありません。自覚症状が現れる頃には病気が進行し、やがて命に関わる重大な病気を引き起こします。

生活習慣病の治療には早期発見と生活習慣の改善が重要です。

バランスのいい食事や規則正しい生活を心がけ、無理のない範囲で運動するなど日々の生活を見直してみましょう。

