週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」



今回は、今や日本人の国民的グルメとなった

焼きいもの最新事情を徹底調査します！



《出演》

マツヤマイカ（シューイチ★セブンリポーター）



★味や食感の違う３種類のさつまいもを使用「イオン」

店舗：イオン 東雲店

所在地：東京都江東区東雲1-9-10

営業時間：1階食品売場 24時間営業



【焼きいも】

◆シルクスイート 1本：321円

◆鳴門金時 1本：213円

◆紅優甘（べにゆうか） 1本：321円





★こだわりの製法や関連商品が充実「ドン・キホーテ」名称：MEGAドン・キホーテ 大森山王店所在地：東京都大田区山王3-6-3営業時間：8:00〜3:00◆焼きいも Mサイズ〈特売日〉1本：119円、〈通常〉1本：192円◆焼き芋ジャム 755円◆焼き芋のお酒 1099円★焼きいもの天ぷらを販売「東武ストア」取材店舗：東武ストア 西川口店所在地：埼玉県川口市並木2-22-1営業時間：24時間営業◆焼き芋の天ぷら 178円／100ｇ★冷やし焼き芋とスイーツが魅力「蔵出し焼き芋かいつか」店舗：蔵出し焼き芋かいつか 流山おおたかの森店所在地：千葉県流山市おおたかの森東3-16-2営業時間：10:00〜19:00／年中無休（詰め放題は土日のみ）◆生芋詰め放題 500円／1袋◆紅天使の焼き芋 198円／100g◆蔵焼き芋 紅天使（冷蔵） 8本1850円◆そふいも 550円◆紅天使の焼き芋フライマスカルポーネとはちみつバター味 650円《アレンジメニュー》◆キリのせ焼きいも〈手順〉・市販の焼きいもを輪切りにし、全体が熱くなるまでオーブン（レンジ）で焼く・キリ クリーミーポーションを1/4にカットし、焼きいもの上にのせる◆焼きいもの豚バラ巻き〈手順〉・フライパンに油を引く・焼きいもを豚バラで巻いて、小麦粉をまぶす・フライパンで焦げ目がつくまで両面焼く・みりんとしょうゆ（各大さじ１）を混ぜたタレを絡める