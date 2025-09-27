９月２７日放送【シューイチ★セブン】きっと今すぐ食べたくなる！？焼きいも人気最前線！１１連発
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、今や日本人の国民的グルメとなった
焼きいもの最新事情を徹底調査します！
《出演》
マツヤマイカ（シューイチ★セブンリポーター）
★味や食感の違う３種類のさつまいもを使用「イオン」
店舗：イオン 東雲店
所在地：東京都江東区東雲1-9-10
営業時間：1階食品売場 24時間営業
【焼きいも】
◆シルクスイート 1本：321円
◆鳴門金時 1本：213円
◆紅優甘（べにゆうか） 1本：321円
名称：MEGAドン・キホーテ 大森山王店
所在地：東京都大田区山王3-6-3
営業時間：8:00〜3:00
◆焼きいも Mサイズ
〈特売日〉1本：119円、〈通常〉1本：192円
◆焼き芋ジャム 755円
◆焼き芋のお酒 1099円
★焼きいもの天ぷらを販売「東武ストア」
取材店舗：東武ストア 西川口店
所在地：埼玉県川口市並木2-22-1
営業時間：24時間営業
◆焼き芋の天ぷら 178円／100ｇ
★冷やし焼き芋とスイーツが魅力「蔵出し焼き芋かいつか」
店舗：蔵出し焼き芋かいつか 流山おおたかの森店
所在地：千葉県流山市おおたかの森東3-16-2
営業時間：10:00〜19:00／年中無休（詰め放題は土日のみ）
◆生芋詰め放題 500円／1袋
◆紅天使の焼き芋 198円／100g
◆蔵焼き芋 紅天使（冷蔵） 8本1850円
◆そふいも 550円
◆紅天使の焼き芋フライ
マスカルポーネとはちみつバター味 650円
《アレンジメニュー》
◆キリのせ焼きいも
〈手順〉
・市販の焼きいもを輪切りにし、全体が熱くなるまでオーブン（レンジ）で焼く
・キリ クリーミーポーションを1/4にカットし、焼きいもの上にのせる
◆焼きいもの豚バラ巻き
〈手順〉
・フライパンに油を引く
・焼きいもを豚バラで巻いて、小麦粉をまぶす
・フライパンで焦げ目がつくまで両面焼く
・みりんとしょうゆ（各大さじ１）を混ぜたタレを絡める