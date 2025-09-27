Image: BRIGHT DIY

食材を無駄なく使い切るには冷凍が便利ですが、使うときに時間がかかるのがちょっと面倒ですよね。そこで便利なのが真空パックという手段。通常よりも長く新鮮に保存できつつ、使用時も冷凍よりサッと使えるのがポイントです。

ということで今回は、数ある真空保存グッズの中から収納や操作性にも優れつつ、水気のある食材もOKな「Sealer Vaccum 2.0」がセールになっていたのでご紹介します。

キッチンはもちろん、アウトドアでも使えるマルチさが特長だそうなので詳しく見ていきましょう。

いろんな食材をサッと真空保存

Image: BRIGHT DIY

「Sealer Vaccum 2.0」は小型ながら-66KPaという強力な吸引性能を持つ真空シーラー。野菜などの生鮮食品を手軽に真空パックで新鮮に長持ちさせることが可能。

水気にも対応済しているので野菜だけでなく肉や魚、調理済みの惣菜などもガンガン真空保存できますよ。

Image: BRIGHT DIY

熱シールされるのでスナック菓子の袋を再パックも可能。小型なのでピクニックやパーティーに持ち出せば、もし子どもたちが残しても無駄なく持ち帰れますね。

多機能で便利

Image: BRIGHT DIY

アタッチメントを使えば専用真空袋にも対応。バルブ部分の形状が合えば、衣類や布団用の圧縮袋の吸引もOKだそう。

Image: BRIGHT DIY

カッターも内蔵しているので、真空パックした袋の開封もハサミいらず。

Image: BRIGHT DIY

電動ポンプとして使えるので、ボールや浮き輪の空気入れもラクしちゃいましょう。

収納も持ち運びもしやすい

Image: BRIGHT DIY

そもそも小型なのでキッチンの引き出しにも邪魔にならずに収納OK。また内蔵磁石で冷蔵庫などにも貼れるので、サッと出し入れできるのも便利なポイントです。

幅広いシーンで活躍できて5000円ちょっとならコスパも高いのでは？ おトクなセールは終了間近でしたので、気になった人は下のリンクからチェックしてみてください。

