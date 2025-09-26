Photo: 三浦一紀

やっぱりお値段以上でした。

幕張メッセで、9月28日（日）まで開催されている東京ゲームショウ2025で、見慣れた看板がありました。そう、「ニトリ」の看板です。

ゲームショウにニトリ？ と思いましたが、ブースを覗いてみると、ゲーミングチェアにゲーミングデスク、シェフルなどが目白押し。ニトリ、ゲーミングに本気出しています。

高級オフィスチェアと電動デスクでゲーミング環境構築

Photo: 三浦一紀

まず目を惹いたのが、座り心地のよさそうなオフィスチェアです。こちら、座った感じがすごくいいのですが、細かいところまでこだわりが詰まっています。

Photo: 三浦一紀

肘掛け部分のレバーを握ると、椅子の高さ調整が可能。

Photo: 三浦一紀

また、座面下のダイヤルとレバーで、もたれかかったときの背もたれの稼働角度と強さが設定できます。そのほかにも、座面の前後と上下移動ができます。かなり細かく設定できるので、自分に合った座り心地を見つけられるはず。

Photo: 三浦一紀

Photo: 三浦一紀

フットレストもあります。足を伸ばして休ませることができますが、

Photo: 三浦一紀

フットレストの長さを短くすると、あぐらをかいて座ることも可能となります。なんでもできちゃうね。

座り心地と機能が詰まりまくったこのハイパフォーマンスオフィスチェア、なんとお値段7万9990円。他のメーカーだったら、20万円くらいする感じのクオリティですが、お安いですよね。革張り仕様のものでも、9万9990円。

ブースにいた開発担当者の方にお話を伺ったところ、

弊社では、まず他社のプロダクトの価格帯を調査し、その半額で実現できないか検討した後、製品開発を開始しているんです。

他社製品を徹底的に研究し、まずは半額でできないか検討。そこからスタートしているから、ニトリの製品はお値段以上なんですね。納得。

Photo: 三浦一紀

ちなみに、電動昇降デスクもありまして、奥行き75cm、横幅140cmとかなり広々。

Photo: 三浦一紀

Photo: 三浦一紀

そして高さは71から116cmまで無段階で調整でき、3つの高さをメモリーに登録しておけます。

このデスクが、4万6990円。やっぱりお安い。某有名メーカーの製品にもひけをとらない品質ながらも、価格はお安く抑えているそうです。この企業努力、応援したい。

オンラインでも購入可能ですが、店舗でも確認できるそうなので、興味のある方はお近くのニトリに行ってみるのもいいかもしれませんね。

ゲームタイトルコラボのゲーミングチェアもあるよ

Photo: 三浦一紀

トップの画像でマエノがふんぞり返っているのは、ニトリのゲーミングチェアです。いろいろなゲームとコラボしていますが、こちらは『ストリートファイター6』の「ジュリ」とのコラボとなっています。

ゲーミングチェアってお高い印象がありますし、ましてやスト6とのコラボだともっとするんでしょ？ と思いますが、なんと2万9990円。やっすい。なお、コラボじゃない通常モデルも同じ価格。なので、コラボモデル買ったほうがお得感あるかも（なお、10月24日まで通常タイプのゲーミングチェアが2,000円引きになっています）。

いやー、インテリアやキッチン雑貨だけじゃなく、これからはゲーミング＆仕事場環境の構築にも、ニトリにお世話になります！