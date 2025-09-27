「服どこで買う？」→【しまむら】が正解かも！ 大人の高見え♡「シャギーアイテム」

秋に向けて服を新調したいけど、どこで買えばいい？ そう迷っている人は、旬度の高いアイテムが豊富な【しまむら】をぜひチェックして。しまむらには、大人世代でも取り入れやすく、プチプラでも高見えを狙えるようなアイテムが揃っています。今回は秋本番に向けて活躍しそうな、シャギー素材アイテムをセレクトしました。着るだけで華やかさと季節感を感じさせる、ふわふわな秋の主役級トップスに注目です！

ふわふわ質感にこっくりカラーでシーズンムードをプラス

【しまむら】「シャギーニットチュニック」\1,639（税込）

ふわふわとしたシャギーニット素材と、こっくりとしたブラウンがシーズンムードにマッチするノースリーブチュニック。ベスト型だから、本格的に涼しくなる今の時期からでも取り入れやすいのが魅力です。腰が隠れる丈もポイントで、お腹まわりやお尻まわりをカバーしたい人にも◎ レースアイテムなど、淡色コーデに取り入れるとレディな印象に決まるので特におすすめです。

セットアイテムなら忙しい朝の時短もOK！

【しまむら】「TNKシャギービスチェ+T」\1,639（税込）

スッキリ丈のシャギービスチェに、メロウフリルがポイントのトップスがセットになったお得なセットアイテム。これ一つでスタイリングが即完成するから、忙しい朝も頼りになりそうです。それぞれ単品づかいもできるから、着回し方次第でロングシーズン活躍してくれそう。もこもこ感はありつつもコンパクトな丈感でボリュームが出すぎないから、好バランスに仕上がるのも嬉しいポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M