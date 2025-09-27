超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #4』が9月26日に配信。出演した京大生が「お金持ちになりたい」とアピールした。

【映像】古舘伊知郎が土下座した瞬間

京都大学農学部に通う岡元一歩（おかもと・いっぽ）さんは高校受験対策の集団塾講師として数学をメインに担当。生徒の成績が上がらない理由は「数学嫌い」ではなく「成功体験の不足にある」と分析し、結果、80％の生徒の偏差値を5以上向上させることに成功。相手の期待を上回る価値創造ができるとアピールした。



「アホみたいな回答ですがお金持ちになりたい」

松島征吾（Zenken株式会社 取締役 人材戦略統括本部長）：プレゼン力というより人間力に溢れている。弊社にも元予備校のカリスマ講師で営業部や事業を率いている人が多くいます。将来はどんな大人になりたいですか？ また、今やりたい仕事は何ですか？

岡元：すごくアホみたいな回答ですがお金持ちになりたいです。少なくともお金を持っていないより持っている方が見える世界が広がります。また、お金をたくさんもらえる状況は、自分にしかできない価値があり、それを相手の方が受け入れてくれている状態だと思います。実際にやりたい仕事についてはまだ社会にほとんど出ていないので明確な答えはありません。ただし、自分の魅力をうまく活かせる環境に身をおいて、人に貢献できるところをブラッシュアップし続けたいです。

白坂ゆき（株式会社CaSy 取締役CHRO）：お金持ちになりたいなど、自分のプリミティブな感情をしっかり口にできるところが素晴らしい。一方で、どこか可愛らしいのがすごく魅力的です。あえて嫌な質問をします。もっと難関校に輩出している塾は他にありますが、なぜ“No. 1進学塾”で勝負していないのでしょうか？

岡元：理由が2つあります。1つは、そもそも今教えている塾が出身塾で愛着があり、システムもよくわかっているからです。もう1つは、最大手の塾は授業システムなどが全部決まっているからです。今の塾は講師なりの工夫・アレンジができ、生徒の成績・思考力を上げることで自分にも力がつくと考えました。

森田実樹朗（株式会社JTB 人事チーム 求人担当マネージャー（求人統括））：今後どんな挑戦をしていきたいですか？

岡元：塾は目の前の生徒に向き合って満足度を上げる、期待を超えるものを作ることがメインですが、もっと広い世界について勉強したいです。例えば農業であれば、目の前の農家だけではなく農家全体の構造を改善できるような仕組みに挑戦したいです。

池田裕記（九州旅客鉄道株式会社 人事部担当部長）：生徒の課題が「成功体験の不足」にあると着眼したきっかけは何ですか？

岡元：勉強が得意な人が“苦手な子の要因”に気づくのは難しいと思うので生徒と『今日の授業どうだった？』『ここがわからんかった』『なんでわからんかった？』などと対話を重ねました。まずはコミュニケーションスキルを生かして生徒の本音を引き出して、次に言葉として出てこない裏の部分まで分析しました。

田村知子（日本航空株式会社 業務企画職）：岡元さんの失敗体験と乗り越えた方法を教えてください。

岡元：小さい失敗はありますが、「ど派手に転んだ」ことはあまりありません。なぜなら僕は1年間で800コマほど授業をするため、800回チャレンジ&リトライする機会があるからです。生まれた小さな失敗はすぐに解消し、次は繰り返さないことを続けているのです。



古舘伊知郎を土下座させた“絶妙な返し”とは？

企業の採点は、下は5点、上は10点までばらけたが、10点はなんと7社。過去の学生の中でもトップクラスに高い評価となった。

「10点」をつけた株式会社ワコールは「すごく人間力の高い方だと思いました。『お金持ちになりたい』という言葉もありましたが『本当にそうなのかな？』と思うくらい生徒に愛されている姿が目に浮かびました。ぜひ同じ京都として興味を持っていただけたら」と絶賛。

同じく「10点」をつけた九州旅客鉄道株式会社は「プレゼンだけ見ると『少し頭でっかちかな』と思いましたが、しっかり対話をして生徒から引き出すなど『どっちもできる』ところが非常にいいと思いました」と賞賛。

「10点」をつけた株式会社ベクトルは「プレゼンも塾の解決方法も非常に理論的に組み立てられているのに、目標はお金持ちという“俗欲”。そのバランスも含めて、弊社も俗欲なモチベーションがOKな会社なので、ぜひ来ていただきたい」と評価した。

さらに「10点」をつけた日本航空株式会社（運航乗務職）は「『プレゼン原稿をあまり考えてこなかった』とのことですが、自分の中に『こういうことを喋ろう』というものが出来上がっていないと喋れないものです。実はパイロットの仕事は表面的な手順だけ覚えてもできず、操縦もしくはその安全に関する根拠にポリシーを持っていないと安全運行ができません。将来教官として後輩を指導していただける立場に立っていただけたらすごくいいです」と絶賛した。

ここまでのやり取りを聞いた番組MCの古舘伊知郎が「パイロットなどこれまで“ノーケア”だったところの地平が開ける場合もありますね」とコメントすると岡元さんは即座に「地平じゃなくて『空』ですけどね」とバッサリ。

これには古舘も土下座し、「ここで来るとは思わなかった」と笑顔を見せた。