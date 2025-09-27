¸µµ®·Ê¾¡¡¦Ì«Àî¿ÆÊý¡¢ÄÁ¤·¤¯¡ÈÁÇ¡É¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤É¤¦¤·¤¿ww¡×¡Ö¤ª·Ê¿ÆÊýw¡×¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê ÀèÇÚÎÏ»Î¤ÎºÝ¤É¤¤¼èÁÈ¤Ç
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»°ÆüÌÜ¡þ26Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¸µµ®·Ê¾¡¡ÖÁÇ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¡¡¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¤¬¹â¹»»þÂå¤ÎÀèÇÚÎÏ»Î¤ÎºÝ¤É¤¤¾ìÌÌ¤Ë¡Ö¤¢¡¼¡¢¤¢¡«¡¼¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ÏÎäÀÅ¤ÊÌ«Àî¿ÆÊý¤ÎÄÁ¤·¤¤È¿±þ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿ww¡×¡Ö¤ª·Ê¿ÆÊýw¡×¡ÖÁÇ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æ¬½½ËçÌÜ¡¦Âç±ÉæÆ¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤ÈÁ°Æ¬½½»ÍËçÌÜ¡¦Ä«¹ÈÎ¶¡Ê¹âº½¡Ë¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£ºë¶Ì±É¹â¹»½Ð¿È¤ÎÂç±ÉæÆ¤Ï¡¢ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Ì«Àî¿ÆÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ3³ØÇ¯¾å¤Î¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼èÁÈÁ°¡¢¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ì«Àî¿ÆÊý¤Ï¡¢ÀèÇÚ¡¦Âç±ÉæÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í£°ì¼«Ê¬¤¬¾¡Éé»Õ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Âç±ÉæÆ´Ø¤È¤Î¼èÁÈ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂ¾¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÚÉ¶¤Î²¼¤Þ¤ÇÆÍ¤Íî¤È¤¹µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤¬Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ë¤È¤ä¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂç±ÉæÆ´Ø¤È¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½½»°ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¼ê¤ò½Ð¤·¤ÆÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Âç±ÉæÆ¡£¤À¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤Ä«¹ÈÎ¶¤Ë¹¶¤á¤¢¤°¤Í¡¢Âç±ÉæÆ¤Ï°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤Ë¡£Æ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÄ«¹ÈÎ¶¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Î¤È¡¢Âç±ÉæÆ¤¬ÅÚÉ¶¤ò³ä¤ë¤Î¤¬Æ±»þ¤Ë¸«¤¨¤ëºÝ¤É¤¤·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·³ÇÛ¤ÏÂç±ÉæÆ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Êª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ABEMA¤Ç¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿Æ£°æ¹¯À¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©Ì«Àî¤µ¤ó¡×¤È¸«²ò¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ì«Àî¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¢¤¢¡«¡¼¡×¤È¡ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ÈÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈùÌ¯¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£ÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â×ÖÅÙ¤Ê¤¯°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Êª¸À¤¤¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¿³È½Ä¹¤Ç¸µÂç´Ø¡¦ÀéÂåÂç³¤¤Î¶å½Å¿ÆÊý¤Ï¡Ö¹Ô»Ê·³ÇÛ¤ÏÂç±ÉæÆ¤òÍÍø¤È¸«¤Æ¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¡¢¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Âç±ÉæÆ¤ÎÂÎ¤¬Àè¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ô»Ê·³ÇÛº¹¤·°ã¤¨¤ÇÄ«¹ÈÎ¶¤Î¾¡¤Á¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£Ä«¹ÈÎ¶¤Ï²¡¤·½Ð¤·¤Ç¾¡¤Ã¤Æ6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ÇÔ¤ì¤¿Âç±ÉæÆ¤Ï7ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¡È¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¡¦Âç±ÉæÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¤Ê¤¬¤éËÜ²»¤Ç¸ì¤Ã¤¿Ì«Àî¿ÆÊý¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿ww¡×¡Ö¤ª·Ê¿ÆÊýw¡×¡ÖÀµÄ¾¤Ç¤¤¤¤w¡×¡ÖËÜ²»¤¬½Ð¤¿w¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë