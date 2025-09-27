『所さんお届けモノです！』8年半の歴史に幕 所ジョージも感謝「ごきげんよう。どこかで！」
MBS／TBS系『所さんお届けモノです！』（前7：30）が、27日に最終回を迎えた。
【写真】特大笑顔！『所さんお届けモノです！』レギュラーの所ジョージ&田中卓志&岡崎紗絵
この日は「8年半の感謝を込めて！五街道の新！新名物SP」を放送。今までロケに出てスタジオに来ることがなかったチャンカワイがスタジオ出演し、中山道、東海道の名物を紹介。目の前で所の感想を聞けたことで感動する様子を見せた。また過去に企画に登場した店の関係者が、番組に感謝の思いを寄せた。
最後には出演者のアンガールズ田中、俳優の岡崎紗絵が番組への思いを語る一方で所ジョージは、「私、いろんな番組に出ていますので、そっちを見てください」と冗談を飛ばした。最後には「どうも、ありがとうございました！ごきげんよう。どこかで！」と笑顔で手を振った。
同番組は2017年4月9日午後5時からレギュラー放送がスタート。スタジオの所ジョージへの“お届けモノ”を探して、チャンカワイによる「五街道シリーズ」や、俳優・真飛聖が軽相模湾を巡る軽トラシリーズ、ゲストが地元の行きつけをプレゼンする「ふるさと満喫グルメ」などさまざまな企画を届けてきた。22年に土曜の朝への時間変更を経て、この9月をもって約8年半の歴史に幕を閉じた。
