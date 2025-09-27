ÌîÂ¼¹°¼ù»á¡¢DeNA¾¡Íø¤â8²ó¤ÎÂåÂÇ¤Ëµ¿Ìä¡ÖÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡×¡Ä¡Ö±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡û DeNA 5 ¡Ý 4 µð¿Í ¡ü
¡ã24²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤¬¡¢DeNA¤Î8²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ï5¡Ý4¤Î8²ó¡¢µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍ¤ËÂÐ¤·ÀèÆ¬¤Î²ÜÌ¾Ã£É×¤¬»Íµå¡¢Â³¤¯·¬¸¶¾»Ö¤¬Á÷¤Ã¤ÆÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Åû¹á²ÅÃÒ¤¬·É±ó¤µ¤ì°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤ÇDeNA¥Ù¥ó¥Á¤Ï¡¢±¦¤Î¾¾Èø¼®²¸¤òÂåÂÇ¤ËÁ÷¤ë¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤Ï¡ÖÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¥Ç¡¼¥¿¤¬¤É¤¦½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£·ë¶É¡¢¾¾Èø¤Ï»°Ê»¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£ÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤â´í¸±¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë