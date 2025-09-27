子どもと大の仲良しな保護猫。その仲良しすぎる姿が反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で1.2万回以上再生され、「いいなぁ」「仲良くじゃれ合ってますね」といった温かいコメントが寄せられました。

【動画：ソファで女の子の顔に乗る猫→攻撃しあっているけれど、ケンカではないようで…愛しかない『いつもの風景』】

子どもと遊ぶハナちゃん

YouTubeチャンネル『ハナちゃんねる』に投稿されたのは、保護猫「ハナ」ちゃんと飼い主さんの娘さんが仲良く遊ぶ様子です。ふたりのやりとりは、思わず笑顔になってしまうほど微笑ましいものです。

この日、ハナちゃんと娘さんはソファの上でくつろいでいました。しかし、よく見るとその体勢はちょっと独特。なんと、ハナちゃんが娘さんの顔の上に覆いかぶさり、まるでプロレスのようにマウントを取っていたのです。勝ち誇ったような表情を浮かべるハナちゃんの姿に、思わず笑ってしまいそうになります。

ふたりの仲良しな”バトル姿”

マウントを取られた娘さんは、ハナちゃんのしっぽの付け根を軽くトントン叩く「お尻トントン攻撃」で反撃していました。すると、ハナちゃんは少しイライラしたのか、尻尾をうねうねさせていました。

それでもハナちゃんは動じることなく、娘さんの顔の上にどっしりと体をのせたまま、微動だにしません。

やがて次はハナちゃんの攻撃の番。プロレスのように娘さんの体に覆いかぶさって揺さぶり始めました。娘さんも負けじと応戦し、必死にハナちゃんを引きはがそうとします。

以前の飼い主さんは、このふたりの”バトル姿”をハラハラしながら見守っていました。でも、今では愛情いっぱいの仲良しなやり取りだと分かり、安心して見ていられるようになったのだそうです。

いつも一緒なふたり

プロレスが終わった後も、ハナちゃんと娘さんはぴったりとくっついたまま、仲睦まじい様子を見せていました。

娘さんの攻撃を受けても離れようとせず、ずっとそばにいるハナちゃん。その姿からは、娘さんへの深い信頼と愛情が伝わってきます。

投稿には、「かわいいです。癒されます」「ハナ君、本当に優しいですね。」「猫吸い人にとっては最高の体勢です」などのコメントが寄せられ、仲良しなハナちゃんと娘さんの様子に心温まる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『ハナちゃんねる』では、ハナちゃんの日常を見ることができます。

ハナちゃん、娘さん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ハナちゃんねる」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。