女性スタッフと握手を交わして...『嵐』櫻井翔らが参加したドラマ『放送局占拠』の打ち上げを目撃！

会場は庶民派ダイニング

東京・代官山（渋谷区）にある小洒落たダイニングバー。一人あたり4000円ほどで本格的なエスニック料理が楽しめるとあって若者たちに人気の店だが、９月下旬のとある夜、いつも以上の賑わいをみせていた。

夕方６時半過ぎ、店の前で“主役”の到着を待つ男女の一団の前に一台の車が停車した。車から降りてきたのは、『嵐』の櫻井翔（43）だ。ネイビーのジャケットにブルーのパンツ姿の櫻井は、スタッフたちに迎えられながら店の中へ入っていった。

「９月20日に最終回を迎えたドラマ『放送局占拠』（日テレ系）の打ち上げが行われていたのです。座長の櫻井のほかに、女優の比嘉愛未（39）や瀧内公美（35）、『FUJIWARA』の原西孝幸（54）なども参加していました。店は貸し切りで、外から見えないようパーテーションで仕切られていました。櫻井さんは終始、ご機嫌で、スタッフや共演者と談笑していました」（ドラマ制作スタッフ）

打ち上げは相当盛り上がったようで、店の外まで歓声が聞こえてくる。人気シリーズ第３弾を無事に完走できた安堵と達成感からだろうか。

「『放送局占拠』は『大病院占拠』と『新空港占拠』に続く“占拠シリーズ”の３作目。お面で顔を隠した武装集団が500名の人質を取って放送局を占拠。櫻井演じる主人公・武蔵三郎刑事が立ち向かうというストーリーです。平均視聴率は世帯4.9％、個人2.9％とまずまずでしたが、特筆すべきはネットでの反響です。TVerでのお気に入り登録者の数は、放送終了時点で136万超え。放送のたびに番組に関するワードがXのトレンドに上がっていました。テレビ離れが叫ばれて久しい今、『占拠』シリーズは貴重な成功例として受け止められています」（日テレ関係者）

占拠シリーズを見事成功に導いた櫻井は、’26年の５月をもって『嵐』の活動休止が決まっている。『嵐』としての活動を終えた後は、どのようなキャリアプランを描いているのか。

「やはり俳優業とMC業が主軸となるでしょうね。『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）をはじめとしたバラエティのほか、報道やスポーツ番組のキャスターも任せられる。俳優としてのキャリアは25年を超えており、今もオファーが絶えることはありません。“占拠シリーズ”も、すでに第４作目の構想が練られているといいます」（同前）

『嵐』という冠がなくなっても、テレビ界における櫻井の盤石の地位が揺らぐことはなさそうだ。