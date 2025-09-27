生まれて初めて猫を撫でるという赤ちゃんのチャレンジと、撫でられた猫さんの反応が注目を集めています。話題となっている投稿は、記事執筆時点で11万回以上再生され、「優しい空間」といった絶賛の声が相次ぐこととなりました。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃん→初めてネコのことを撫でたら…】

猫に興味津々な赤ちゃん

2匹の保護猫たちと暮らす投稿主さんが運営するYouTubeチャンネル「まんまるとらまる」に投稿された、赤ちゃんと猫さんのほっこり癒される動画が話題を呼んでいます。

ママさんの腕の中にいる赤ちゃんは、茶トラの「とらまる」君に興味津々な様子。まだ赤ちゃんは猫に触れたことがないそうですが、ひとりで撫でられないこともありママさんが赤ちゃんの手を取って、そっと優しくとらまる君の体へと触れさせてみたといいます。

とらまる君を通じて、猫という生き物自体に初めて触れた赤ちゃん。とらまる君のふわっと柔らかい毛とあたたかな体に、満面の笑顔がこぼれたといいます。

ママさんのお手伝いによって、とらまる君の頭に赤ちゃんの手がそっと乗ります。ポンポンとソフトタッチをしていると、ウットリと気持ちよさそうな表情を浮かべるとらまる君。喜びからか足をふみふみしていたそうです。

撫でられつつも優しい眼差しで赤ちゃんを見守るとらまる君を見て、ママさんは「今後ふたりが親友のようになってくれたら嬉しい」と感じたといいます。

今後の関係性に期待

赤ちゃんは、その後夜になってもとらまる君のそばにいようとして、一生懸命自分からとらまる君の元に近づいていったとか。さすがにとらまる君は赤ちゃんの元から歩き去ってしまったようですが、きっと赤ちゃんの成長と共に、お互いが心地よい距離感を築いていくことでしょう。

投稿には、「なに、この幸せしかない空間」「トラちゃんが笑ってる」「撫でてる赤ちゃんと撫でられてるトラの顔が同じですね（笑）」「相思相愛確定してる…！！！」「動画観てニヤけてしまってる自分に気づくｗ」などのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」の他の動画では、赤ちゃんととらまる君の微笑ましいやり取りの数々や、同居猫の「ももまる」ちゃんも含めた、ほっこりする日常のひとコマを見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。