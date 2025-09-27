韓国のUDT（海軍特殊戦旅団）出身で、タレント・俳優として活動しているユク・ジュンソが、深刻なケガを負ったことを明かした。



【写真】SNSでケガを報告 様子は落ち着いて見える

ユク・ジュンソは10日、自身のSNSで理由には触れず「数日間病院に通って、回復に努めた。鼻を骨折して、鼓膜の4分の3を損傷した。ひじに水が溜まって、鼻はすぐに手術が必要。人生は面白くて過酷だ」と近況を報告し、ファンを驚かせた。



投稿された動画に映った姿は多少やつれていはいたが、特有の落ち着いた態度はそのままだ。知人からの「鼻の手術？オーマイガー」というコメントに対しては、「正直、骨が折れてようがどうでもいい。運動がしたい」と返信。また「今よりさらにきれいな鼻になるのでは」という冗談めかしたコメントには、「今はかなりブサイク」とユニークに返した。



突然の知らせに、ファンは「なんてこと」「体を大事にして」「重傷じゃないですよね？」など、心配のコメントが殺到した。



1996年生まれのユク・ジュンソは、UDTの爆発物処理大隊出身で、2019年に予備軍下士官として除隊した。その後は画家として活動し、個展を開催。2021年にチャンネルA・SKYのバラエティー番組「警察部隊」に出演し、知名度を上げた。



今年2月には、Netflixの恋愛リアリティー番組「脱出おひとり島」シーズン4に出演し、モデルのイ・シアンとのカップル成立が、大きな話題となった。



（よろず～ニュース特約・moca）