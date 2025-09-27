¡Ö¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÃå¤¿¤¤¤â¤Î¤òÃå¤ë¡×¥Æ¥£¡¼¥ó¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡¦MINAMI¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´Ñ
MINAMI
ZÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎMINAMI¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÈþÍÆ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤«¤é¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¡£ÀèÆü¡¢¥í¡¼¥ó¥Á¤¬·èÄê¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMixmii¡Ê¥ß¥¯¥¹¥ß¡¼¡Ë¡×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊMINAMI¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¸å¡¢Æ°²è¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡½¡½¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿´¶ÁÛ¤ò¡£
»ä¤¬½é¤á¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMixmii¡×¤Î°áÁõ¤ò½é¤á¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤È´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡½¡½¤¤¤ÞÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö9090 girl¡×¤Î°áÁõ¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤Ã¤È»ä¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤éÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¿¿¥Ô¥ó¥¯¡É¤Ê¥Ö¡¼¥Ä¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¬¤ÎÇ¼ª¤Î¼ªÅö¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸±Ç¤¨¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡½¡½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼ËÜÈÖ¤ÎÁ°Æü¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
SNS¤Ç¡ÖÌÀÆü¹Ô¤¯¤è¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÀÊ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡£ºÇ¶á¤ÏÈ¾¿ÈÍá¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÆü¤â»£±Æ¤¬Ìë¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±»þ´ÖÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤à¤¯¤ß¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡½¡½MINAMI¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡©
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÃå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤¬¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÉþ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«²æ¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢Êì¤òº¤¤é¤»¤¿¼¡½÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë
º£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Ê¤ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡½¡½¡Ö Mixmii ¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤«¡©
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬Ãå¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤½¤ì¤é¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊMix¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÃ±¸ì¤Ë¤Ï¡¢Me¤È¤¤¤¦ÄÖ¤ê¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Mixmii¤Ç¤Ï¡Öi¡×¤òÆó¤Ä»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡Êi¡Ë¡¢¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¡Êi¡Ë¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¡ÖMixmii¡×¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½º£Ç¯¤Î½©Åß¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
»ä¤Ï¥Ö¥ë¥Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Éþ¤Î¿§¤ä¡¢¹õ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½©Åß¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÏÈò¤±¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿§¤ÎÉþ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¡¢½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½TGC20¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢MINAMI¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö»ä¡×¤ÏTikTok¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£·¡¢£¸Ç¯¤°¤é¤¤ËèÆüÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íò¤ÎÆü¤Ç¤âÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âËèÆüÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¤È»£¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É15ÉÃ¡¢30ÉÃ¤ÎÆ°²è¤Ç¤â£±»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡½¡½¤¤¤Þ¤äÂç¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡Ö»ä¤¬¤³¤¦¤Ê¤ë¡×¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤Ï°ìµ¤¤ËÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤Ä¤³¤ÄËèÆüÅê¹Æ¡É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¤ÎSNS¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î´èÄ¥¤ê¤â¾¯¤·Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ËÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÊì¤Ï¿Í¤ËÉþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÃå¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃå¤¿¤¤¤â¤Î¤òÃå¤Þ¤¹¤·¡¢¼þ¤ê¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢²ÆìÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿²Æ¤Ë¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò2Ëç½Å¤Í¤ÆÍú¤¤¤¿¤ê¡¢ÉáÄÌ¤³¤Î³Ê¹¥¤ÇÆî¹ñ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª
¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¡¼¥Ç¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î®¹Ô¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Í§Ã£¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë