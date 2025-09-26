株式会社コラントは、2025年9月27日・28日の二日間、同社所在地（岐阜県羽島市）にて「ヴァレンティ感謝祭2025」を開催すると発表した。

入場無料の同イベントでは、ジュエルLEDシリーズをはじめとする同社製品や協力メーカー20社超による展示販売、大商談会を実施。さらにデモカー展示や疑似ライディング体験、グルメキッチンカーも登場し、来場者に特別な2日間を提供する。最大80％オフのセールや限定商品も用意されるため、興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

【今週開催！キッチンカーもやってくる！】2025年9月27日(土)～9月28日(日)はヴァレンティ感謝祭2025開催！

【ヴァレンティ感謝祭2025】

2025年9月27日(土)～9月28日(日)の二日間、ヴァレンティ感謝祭2025をヴァレンティ本社にて開催！

Valenti presents

ヴァレンティ感謝祭2025

ヴァレンティ本社にて開催！

9月27日(土)～9月28日(日)

10:30～16:00 入場無料

※悪天候、各種警報発令時は中止（中止の場合は公式サイト/SNSでお知らせ致します。）

今年もやります！ヴァレンティ感謝祭！

今年もさらにパワーアップして開催！

日頃の感謝をこめて大特価セール！限定価格にてご提供！

アウトレット品など最大約80％オフの商品も！

デモカー大量展示！

めったに見られないデモカーがヴァレンティに集結！(前回開催の様子)

VALENTI STAFF全員常駐！マッチング相談どしどし承ります！

参加協力メーカーによる大商談会開催！参加メーカー20社超！

出展メーカー様(順不同)

ブースレイアウト図

グルメキッチンカーもやってくる！

軽食はもちろん、スイーツやドリンクなど、メニューも豊富です♪

ぜひご利用ください！

※随時更新します。HP、SNS等でお知らせ致します。

また、ジュエルLEDテールランプシリーズのサンプルやLEDハイマウントストップランプ、

ジュエルLEDヘッドバルブ、LEDルームランプ、LEDフォグバルブ等々、ヴァレンティ製品、brado製品、アルファレックス製品、話題のケミカル用品JELBO製品も展示します。

圧倒的な存在感のジュエルシリーズを是非ご覧ください！

期間中、欲しかったあの商品がスペシャルプライス！

ヴァレンティオフィシャルショップでしか買えない、限定商品販売予定！

GR86/RAV4/86/80ハリアー/ハイエース/キャラバン/デリカD：5用などのジュエルLEDテールランプ限定カラーなどなど！

ヴァレンティ感謝祭特別特典あり！

さ ら に！

プレミアムな2日間！

是非この機会にお誘い合わせの上、ご来場、心よりお待ち致しております。

日程：2025年9月27日(土)～9月28日(日)

10:30～16:00 入場無料 ※悪天候、各種警報発令時は中止（中止の場合は公式サイト/SNSでお知らせ致します。）

住所：岐阜県羽島市上中町長間1881

URL：https://valentijapan.com

facebook：http://www.facebook.com/valentijapan/

みんカラ：https://minkara.carview.co.jp/userid/800907/blog/

instagram：https://www.instagram.com/valenti_japan_official/

twitter：https://twitter.com/ValentiJapan

LINE：https://lin.ee/HYk4jv6

【基本注意事項】

会場内・外で発生した事故・盗難等は主催者・会場・出展社は一切責任を負いません。

貴重品は各自で管理をお願い致します。

イベント内容は天候等の都合により、安全を最優先とし、予告無く変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

本イベントの安全な運営の為、イベントに参加するにふさわしくないと主催者側が判断した場合は、特定のお客様にご参加をお断りさせて頂くことがございます。

注意事項に反する行為が多数見受けられた場合は、イベントの中止または退場及び入場をお断りすることがございます。

イベント会場内への危険物、その他、不適切と運営スタッフが判断した物の持ち込みは禁止とさせて頂きます。

注意事項を守っていただけないお客様、スタッフの指示に従っていただけないお客様はイベントへの参加をお断りいたします。

周りのお客様のご迷惑となるような行為はおやめください。会場内設置の備品にはお手を触れないでください。

会場内は禁煙です。所定の位置で喫煙ください。

会場内ではスタッフの指示にしたがい、スムーズなイベント運営にご協力をお願い致します。

運営スタッフや各種報道関係スタッフ等により、撮影または取材の要請をされる場合があります。

スタッフによって撮影された写真、映像、取材に応じていただいた際の記事（文章）は、株式会社コラントが運営・管理する各種サイトやサービスのプロモーションに使用する場合、または各種報道媒体を通じて公開される場合があります。

予めご了承ください。

ドローン（無人での飛行が可能な航空機）の持込、ご利用は固くお断り致しますので予めご了承ください。

【イベントにおける注意事項】

主催者・出展社・イベント会場所有者または運転者などを含めたすべての事故において、お客様が損傷・死傷・後遺症などを受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。

以上の点をご理解・ご了承のうえで、ご入場いただきますようお願い申しあげます。

イベント内容は天候や天変地異等の都合により出展社およびお客様の安全を最優先とし、予告無く変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

リリース提供元：株式会社コラント