『スター・ウォーズ：ビジョンズ3』本予告が公開！ 浪川大輔＆石田彰らが参加 英語吹替版にはアンナ・サワイも
『スター・ウォーズ』を、9つのアニメスタジオが独自の“ビジョン”で9つの物語を描くアニメシリーズスター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3が、10月29日からディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で日米同時独占配信される。配信まで約1ヵ月となった今回、日本のアニメスタジオが描いた新たな9つの『スター・ウォーズ』の物語の一端が垣間見えるオリジナル版本予告と英語吹替本予告が全世界で公開。オリジナル版声優には、Volume1から出演している声優のてらそままさき、瀬戸麻沙美、赤崎千夏らの続投が決定し、さらに『スター・ウォーズ』シリーズをはじめ数多くの映画やアニメなどで声優を務める浪川大輔、石田彰、ファイルーズあい、杉田智和、宮野真守、黒沢ともよら超豪華声優陣の出演が決定。そして、英語吹替版には世界を席巻した大ヒットドラマ『SHOGUN 将軍』で日本人で初めてエミー賞ドラマ・シリーズ部門の主演女優賞を受賞し一躍脚光を浴びたアンナ・サワイらの参加も決まった。
【動画】超豪華声優陣が集結！ 『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3 【日本語オリジナル版】本予告
『スター・ウォーズ：ビジョンズ』はアニメーション業界を牽引し、世界的評価を得るアニメーションスタジオがクリエイター独自の視点と発想で新たな『スター・ウォーズ』を描く、ルーカスフィルム熱望の一大プロジェクト。
『スター・ウォーズ』ファン、そしてアニメファンから人気を博した本シリーズで、世界をリードする日本のトップクリエイターたちが描く新たな9つの『スター・ウォーズ』の物語を声で表現するために、超豪華声優陣が集結した。
オリジナル版声優には、Volume1の『The Duel』の続編として神風動画がCGスタジオの ANIMAと共同制作した『The Duel: Payback』の主人公ローニン役でてらそままさきが続投し、本作から新たに登場するグランド・マスター役にアナキン・スカイウォーカーの吹替を長年担当する浪川大輔が決定。
Volume1の『九人目のジェダイ』の続編であり、来年2026年に配信が決定しているオリジナルアニメーションシリーズ『Star Wars Visions Presents -The Ninth Jedi』へ続く物語を描く、Production I.G制作の『The Ninth Jedi: Child of Hope』には、主人公カーラ役で赤崎千夏が続投し、本作で新たに登場するドロイドのテト役に石田彰が決定。
また、 『村の花嫁』の続きを描くキネマシトラス制作の『彷徨う者たち』には、主人公エフ役で瀬戸麻沙美が続投する。
同じくキネマシトラスが贈る新作『ユコの宝物』の主人公ユコ役は寺澤百花が、リク役は宮野真守が担当。
そしてVolume1にも参加したTRIGGERが制作した新作『The Smuggler』の主人公チタ役を前島亜美が演じ、ナレーションは若本規夫が担当する。
本作で新たに参加となるWIT STUDIO制作の『The Bounty Hunters』のセブン役はファイルーズあい、その相棒のドロイド・IV-A4（イヴァフォー）役は杉田智和が担当。プロジェクトスタジオQ制作の『四枚羽の詩』の主人公クラネ役は石見舞菜香が、ウーパス役は豊崎愛生が演じる。
ポリゴン・ピクチュアズ制作の『極楽鳥の花』では主人公のナキメ役は黒沢ともよが、ヒキガエル役は大塚芳忠が担当。
デイヴィッドプロダクション制作の『BLACK』では、ストームトルーパー（緑）役を三宅健太が演じる。
さらに英語吹替版には、『SHOGUN 将軍』で一躍スターとなったアンナ・サワイ（『The Bounty Hunters』／セブン役）のほかに、『チャーリーとチョコレート工場』で有名なフレディ・ハイモア（『The Ninth Jedi: Child of Hope』／テト役）、『ベイマックス』の主人公ヒロを演じたライアン・ポッター（『彷徨う者たち』／ロン役）、『モンスターズ・インク』シリーズでランドールを演じたスティーヴ・ブシェミ（『ユコの宝物』／キツネミミ役）、今ハリウッドで最も注目の若手女優エマ・マイヤーズ（『The Smuggler』／チタ役）、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされたステファニー・スー（『四枚羽の詩』／クラネ役）、『スター・トレック』でヒカル・スールーを演じた俳優ジョージ・タケイ（『極楽鳥の花』／ヒキガエル役）、アメリカで数多くのテレビ番組やドラマに出演する女優のスージー・ナカムラ（『The Duel: Payback』／アネ・サン役）らが決定しており、世界で人気を集める日本のアニメに多数出演する豪華声優陣に加えて、ハリウッドの第一線で活躍し世界で知られるスターが大集結で、ルーカスフィルムが贈る一大プロジェクトを盛り上げる。
公開された本予告では、赤と青のライトセーバーが激しくぶつかり合うアクションシーンやドロイドと一緒に冒険に出る様子、戦闘ビークルAT-ATが雪の中から出現する瞬間、そして「フォースと共にあらんことを」という名台詞が登場する1シーンなど、9作品で描かれる物語の一端を垣間見ることができる。
“フォース”や“ライトセーバー”、“ドロイド”など『スター・ウォーズ』らしさ満載のキャラクターや描写に、日本のアニメ特有の“かわいらしさ”や“キャラクター性”などのスピリットが盛り込まれており、まさに『スター・ウォーズ』と日本文化が融合した9つの新たな物語に世界中の期待が高まる。
※赤崎千夏の「崎」はたつさきが正式表記。
アニメシリーズ『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3は、10月29日から「ディズニープラス」にて独占配信開始。
