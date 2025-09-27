ハード系人気の一方で、“超ソフト”や“ジャリジャリ”タイプなど「グミ」の世界に新たな食感が次々登場しています。

【写真を見る】「グミ」新トレンドは“究極のソフト”…もはや「くず餅」感覚や「天使のいたずら」食感とは？【THE TIME,】

まるでバナナ？“むっちりもっちり”

グミブームの勢いが止まりません。

調査会社インテージによると、2025年1月〜8月の「グミの販売金額」は867億円となり、初めてアメ（838億円）を上回りました。

スーパーやコンビニでもグミコーナーが拡大され、“未体験の食感”も続々登場しています。

『ファミリーマート』で8月から発売されたのが5種類の新食感グミ。（※一部取り扱いの無い店舗もあります※数量限定発売）

「むちもっちバナナグミ」（不二家/194円）は、まるでバナナを食べた時のような食感を再現した“むっちりもっちり”グミです。

THE TIME,マーケティング部 新名真愛部員：

「このムチムチ感が、いままでのグミの食感とは違う新しい感覚。噛めば噛むほどバナナの甘さが増していく」

さらに、「もちゅグミ 温州みかん味」（マイナット/198円）は、おもちのような“もちゅぷる”食感。

新名部員：

「やわらかいけど、ほどよく弾力感もある。噛むとプルンとしていて、なくなる。それが新しい」

大き目ザラメで「噛み応えアップ」

食感が楽しい「ジャリジャリ系」も人気です。

「音でじゃりじゃり鳴るのと、ザラメが噛むと混ざってきて、最後甘くなる感じがあるので、味も食感もどっちも2つ楽しめる」（20代女性）

人気のグミ「カンデミーナ」からは8月、シリーズ史上最大級に極粗の“ジャリシャリパウダー”がついた「カンデミーナグミ ジャリシャリ 爽快ラムネ味」（カンロ/151円）が新登場。

新名部員：

「小粒だけど、大き目のザラメが付いているので噛み応えが増す」

他にも、まるで宝石を砕いて散りばめたような、“キラキラザクザク”パウダーで見た目も楽しい「ブルーサファイアグミ ソーダ味」（ベストブロス/270円）も人気です。

最新トレンド「究極のやわらかさ」ナゼ？

新食感が次々と登場するなか、「新たなトレンドが来ている」と話すのは、新作グミを年間200種類以上食べるという武者さん。

『日本グミ協会』名誉会長・武者慶佑さん：

「25年下半期から26年にかけてのトレンドとして、“究極にやわらかいソフトグミ”が出てきている。各メーカーの技術の向上が凄くて、ハードグミの逆の“やわらかい”も作れている」

技術の進化とともに、“やわらか”トレンドの背景にあるのは「噛み疲れ」の声。

「めっちゃアゴ疲れる。硬い」（10代女性）

「アゴが疲れるからハードグミ得意じゃない。すぐ口でなくなるプニっとした食感が好き」（20代女性）

そんな人たちのために、8月から発売されたのが「とろみ〜グミ ぶどう味」（カンロ/198円）。じゅわっとした果実感を口いっぱいに味わえるソフトを越えた“新レア食感”です。（※一部取り扱いのない店舗もあります）

新名部員：

「噛むと2、3口で“とろけていく感じ”。溶ける、やわらかい、不思議な食感」

「お餅を食べているような」新感覚

やわらか系では、“いたずら食感”なるものも。

「天使のグミ 褒美の濃厚甘熟マンゴー味」（アイデアパッケージ/187円）は、天使が小さないたずらを仕掛けたかのように、噛むたびに弾み、中に入ったジュレが溶け出すという新食感グミです。

さらに、“究極やわらかグミ”を謳うのは「モッチュ 白桃味」（UHA味覚糖/160円）。

新名部員：

「おー！新食感。モチッとしたやわらかい食感だからこそフルーツ感が増す。桃味のお餅を食べているみたいな食感」

やわらかさの秘密は、和菓子でも使う「くず」を原料に使用しているからだといいますが、それはもはや「くず餅」なのでは…？

『UHA味覚糖』マーケティング部・西田さん：

「弊社が考えるグミの定義は砂糖・水あめなどの糖質と、ゼラチンに代表されるゲル化剤から作られるもの。くずは使っているけどグミと考えてもらって大丈夫」

ハード人気から、究極のやわらか系へ。次はどんな食感に出会えるのでしょうか？

（THE TIME,2025年9月24日放送より）