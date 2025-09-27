

関東にも進出している「資さんうどん」から、新味「ねぎどっさり酸辣湯うどん」が期間限定で発売している（写真：えりか／PIXTA）

うどんだけでなく、ご飯もの・スイーツまで100種類ものメニューがある「資さんうどん」が、50年ぶりの「新味」（ねぎどっさり酸辣湯うどん）を、期間限定で発売している。

「資さん」といえば、「ごぼ天うどん」「カツとじ丼」「ぼた餅」……半世紀もメニューに大きな変化がないまま、チェーン店として成長できた。この事実そのものが、北九州市から全国に飛び出した「資さんうどん」の実力の証しである、といっていいだろう。

なぜ今、「新味」を投入するのか？ 実食しながら、「資さん」の担当者にお話を伺った。

「資さん」はドラクエでいえば…なぜファミレスは「新メニュー・新味」を出すのか？



資さんうどんの「ねぎどっさり酸辣湯うどん」（筆者撮影）

まず、一般的な飲食チェーン・ファミレスは何故、季節ごとに新メニュー・新味を投入するのか？ その理由は、新規顧客の獲得に向けた「動機付け」だ。

不動の1番人気商品（キラーメニュー）や定番商品を持つチェーン店でも、それだけでは店内が常連客ばかりとなり、売り上げは先細りとなってしまう。そこで、年に数回はフェアを開催し、目新しい「新メニュー」「新味」を投入し、それまで立ち寄らなかった新規顧客が、好奇心がてらに立ち寄る。店側はこのチャンスを逃さず、クーポンなどを繰り出して2回目以降の来店につなげ、常連客になってもらうよう誘導する。

一方で新メニューは、想定を越える混雑で食材の供給が途切れたり、現場のオペレーションが混乱するというリスクもある。しかし、店や本部側にとってフェアは「新たな食材供給ルートを作る」「アルバイト店員に忙しさに慣れてもらう」一面もあり、課題を解決したうえでしっかり売れたフェアメニューはレギュラーメニューとなり、「第2のキラーメニュー」への道を歩み始めるのだ。

各社の新メニュー・新味の成功事例としては、2015年の限定発売後に「既存店の売り上げ115％増」するほどのヒット商品となり、その後も断続的に発売している「肉盛りうどん」（丸亀製麺）、1991年の発売後に多くのチェーン店が類似商品を出すほどの一大ブームを巻き起こし、今でも秋の名物として定着している「月見バーガー」（マクドナルド）などがある。

ただしそんな成功例は一握りで、月見バーガーの成功に気を良くしたマクドナルドが翌年に投入した「マックのカレー」（カレーライス）のように、全盛期の山田邦子さんをCMに起用した一大プロモーションの割には不人気で定着せず、「黒歴史」化してしまうようなケースも見受けられる。

頻繁なメニュー開発は売り上げ獲得のカンフル剤になり得るものの、現場経験も豊富な社員を担当として充てる必要もあり、開発費用もかかる。それでも、既存メニューだけで生きていけないチェーン店は、犠牲を払ってでも新メニュー・新味開発に力を入れざるを得ないのだ。



資さんうどん 創業店・一枝店（福岡県北九州市）（筆者撮影）



資さんうどん 「肉ごぼ天うどん・カツとじ丼」（筆者撮影）

一方で「資さん」は、半世紀にわたって「新味」投入に踏み込まなかった。しかも、2カ月ごとのフェアで投入する「新メニュー」も、「豚汁」「あなご天うどん」など、何度も登場するものが多い。

なぜ変化を必要としなかったのか？ それは、「レギュラーメニューの支持が絶大すぎて、変える必要がなかったから」であろう。

「資さん」といえば、「ごぼ天うどん」などのうどんメニュー、「カツとじ丼」「牛とじ丼」、「ぼた餅」「サンデー」などのスイーツなどなど。普通のチェーン店が1品しか持ち合わせないキラーメニューを、好き嫌いがない和食ジャンルで、無数に持っている。100種類以上もある最強クラスのメニューを武器に、「来客の8割がリピーター」と言われるほど常連客を掴めるため、目新しい味を開発する必要がなかったのだ。

この状況を「ドラゴンクエスト」（ゲーム）で例えていうなら、他の並みいる勇者（外食チェーン店）が最強の武器を対戦相手側の属性によっで持ち替えて戦う中、「資さん」だけ初期装備「ひのきのぼう」だけで、属性と関係なく競合相手を殴り倒して東京まで来たようなもの。だからこそ、ほとんど何も変えずに外食業界を勝ち抜いてきた「資さん」の「新味」発売は、驚きに値するのだ。

資さんうどんを運営する「株式会社資さん」によると、新味は「常連のお客さまはもとより、新しいお客さまにもお楽しみいただける」ものとなったという。さて、フェアメニューとしての「ねぎどっさり酸辣湯うどん」（以下：酸辣湯うどん）の実力やいかに！ まずは、おいしくいただいてみよう。

酸辣湯に「かしわ」どっさり？「九州風味の酸辣湯うどん」誕生！



「資さん」タッチパネル（筆者撮影）



酸辣湯うどん、通常の「資さん」の麺によく絡む（筆者撮影）



資さんうどん・足立鹿浜店。深夜まで来客でいっぱいになることもあるという（筆者撮影）

「資さん」の新味・酸辣湯うどんを、大阪府・南津守店と、東京都・足立鹿浜店でいただいてみた。

南津守店での実食は発売翌日とあって、かなりの人々が「新味」実食中。夕方4時という中途半端な時間帯にもかかわらずボックス席は8割がた埋まり、中には「新味だって！誰が頼む？」とジャンケンで決めたうえで、到着後にシェアするグループ客の姿も見られた。

普通の酸辣湯のビジュアルは、さっぱりしたあんかけスープの上を野菜・卵とじが覆いつくす。さて、注文から6分11秒で到着した「酸辣湯うどん」は……卵とじは少なめだが、かわりに多量のネギと、タケノコ、シイタケ、多量の鶏肉煮込みなど、具だくさんのあんかけが存在感を発揮している。

あれ？ この鶏肉、どこかで食べたことがある？……この鶏肉は、「資さん」の定番「かしわうどん」でおなじみの「かしわ」だ。「資さん」によると「少し辛めに炊いている」そうで、この「かしわ」のうま味のおかげか、酸辣湯のスープ特有の酸味・辛みは若干マイルドに。酸辣湯としては優しく食べやすく、モチモチのうどんとの相性もいい逸品だ。



バーミヤンの「酸辣湯麺」（筆者撮影）

「資さん」と同門の「バーミヤン」でも「酸辣湯麺」を発売しているが、こちらは普通の中華めんを使用。スープも「資さん」より辛み・酸味がガツンと来て、細めの麺と絡む際のインパクトでは「バーミヤン」に軍配が上がる。

バーミヤンでは見た感じ、ひとり来店の方が酸辣湯・麺類をよく頼んでおられるようだ。なお、「資さん」足立鹿浜店でも1人がけカウンター席で酸辣湯うどんを頼む方が多く見られ、酸辣湯は「お酢でガツンとリフレッシュしたい」方向けのメニューなのかもしれない。

ほか、比較対象となる店を探してみたものの……「餃子の王将」「れんげ食堂Toshu」「日高屋」「8番らーめん」「ジョナサン」などで販売の実績があるものの、いずれも期間限定のフェアメニュー扱いだったり。レギュラーメニュー扱いはバーミヤンのみだ。

どうやら各社とも「酸辣湯はたまに食べる人はいるけど、常時メニューに出すほどの需要はない」扱いに見える。今の状態で見ると、「資さん」の酸辣湯うどんは、「かしわ」中心というオリジナル要素があり、かつ真正面のライバルもいない。爆発的にヒットすれば、新たな定番メニュー・キラーメニューとなる可能性を秘めているが……どうだろう？

なぜ50年目の「新味」？「資さん」に聞いた



南津守店での「酸辣湯うどん」。配膳時の揺れで縁に具材が付きやすいのは、今後の課題か？（筆者撮影）

さて、なぜ「資さんうどん」は新味の開発に至ったのだろう？ 運営企業である「株式会社資さん」にお話を伺った。

今回の「新味」開発は、2024年10月からの「すかいらーくホールディングス（以下：すかいらーくHD）」傘下入りとは関係なく検討されていたという。

現在ではすかいらーくHDと新規出店などさまざまな面で協議を進めているものの、メニューは今でも「資さん」の独自開発。「辛く炊いた『かしわ』をたっぷり載せる」というアイデアも含め、今でも「資さん」のメニューは「資さん」社内で発案、決定しているそうだ。その中で、「創業50年目の節目に」と、新味の開発に至った。

今後とも新しいメニュー開発を進めているそうだが、「これまで培ってきた「資さん」の伝統の味を大切にする」とのこと。いまも独自で、「資さん」らしさを守りつつもアッと言わせる、第2の「新味」が開発中、なのかもしれない。

ただ、2カ月ごとにフェアメニューが出ても、「資さん」定番の「ごぼ天うどん」「カツとじ丼」などのおいしさは変わらない。関東・首都圏では「ガスト」系列店舗からの転換で前橋市・柏市・横浜市などに出店が進む中、第2の「資さん流・新味」が世に出る日を待ちたい。

（宮武 和多哉 ： ライター）