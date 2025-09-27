◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日午前１０時４０分開始予定）、敵地・マリナーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。レギュラーシーズンも残り３試合。本塁打王争いは、シュワバー（フィリーズ）を２本差で追う立場だが、２戦連発で自己新となる５５号を狙う一戦だ。

前日２５日（同２６日）には、敵地・ダイヤモンドバックス戦で８―０と快勝し、４年連続となる地区優勝を決めたドジャース。大谷は４点リードの４回に中堅右へ４試合ぶりの本塁打となる５４号２ランを放って試合を決めた。試合後にはシャンパンファイトでナインと美酒に酔いしれ「本当にみんなここを目指して頑張ってきたので、最後しっかり決められてよかった」と笑顔がはじけていた。

３０日（同１０月１日）からはワイルドカードシリーズが開幕し、ポストシーズンの戦いがスタートするが、本塁打王争いも佳境だ。３試合を残してシュワバーが５６本、大谷が５４本。３年連続キングへは最低でも３戦２発が必要という厳しい状況だが「少しずつよくはなってきているのかなと思っているので、あともう少しいい流れに乗れるのかなと思っている」と状態は上向きと捉えており、ラストスパートに期待がかかる。

本塁打王に輝いた２３、２４年はいずれも２位以下を大きく離したキングだったため、シーズン終盤まで本塁打王争いをするのは、２１年以来。同年も最終カードはシアトルでのマリナーズ戦で、３連戦３戦目に４６号を放ったが、ゲレロ（ブルージェイズ）とペレス（ロイヤルズ）が４８本でわずかに及ばなかった。４年前の悔しさをぶつける舞台も整っている。

この試合を含めて今季のレギュラーシーズンは残り３試合。。３０日（同１０月１日）からはポストシーズンもスタートする。大谷は前日２５日（同２６日）終了時点でチーム１５９試合中、チーム最多１５６試合に出場。５４本塁打（リーグ２位）、１０１打点（同５位）、打率２割８分０厘（同１１位）、１９盗塁（同１９位タイ）、１４４得点（同１位）、出塁率・３９１（同２位）、長打率・６１９（同１位）、ＯＰＳ１・０１０（同１位）をマークし、３年連続４度目となるＭＶＰ候補にも挙がっている。

マリナーズにはすでに６０本塁打を放ってア・リーグ本塁打王争いでトップに立っているカル・ローリー捕手（２８）が所属。２２年にジャッジ（ヤンキース）が樹立した６２本のリーグ記録にもあと２本と迫っており、両リーグを代表するスラッガー２人のレギュラーシーズン最後の直接対決に注目が集まっている。マリナーズもすでに２００１年以来２４年ぶりとなるア・リーグ西地区優勝を決めている。