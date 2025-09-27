ÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¡£Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡Ê2025Ç¯9·î17Æü¡Ë¡¡Photo:JIJI

¡ÖÀ¶½ãÇÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Û¤É¡¢Îø°¦ÊóÆ»¤Ò¤È¤Ä¤ÇÂç¤­¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦¡£±ÊÌî²ê°ê¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¡ÖÀ¶½ãÇÉÇä¤ê¡×¤ä¡ÖÁÖ¤ä¤«¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤¬¥ê¥¹¥­¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¡³ùÅÄÏÂ²Î¡Ë

¥Ù¥Ã¥­¡¼¡¢¹­ËöÎÃ»Ò¡Ä
ÉÔÎÑÊóÆ»¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ìÅ¾¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á

¡¡½µ´©Ê¸½Õ¤¬¤Þ¤¿±ÊÌî²ê°ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÎø°¦º»ÂÁ¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¤¤¿¡£ÅÄÃæ·½¤È¤Î¾×·â¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤«¤éÌó5¥«·î¡£º£ÅÙ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ú¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëºä¸ý·òÂÀÏº¤È¤Î²áµî¤Î¸òºÝ¤À¡£ÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤·Â³¤±¤¿±ÊÌî¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡¢º£ÅÙ¤ÏÊ¸½Õ¤Î¼èºà¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¸òºÝ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ºä¸ýÂ¦¤ËÊÌ¤Î¸òºÝÁê¼ê½÷À­¤¬¤¤¤Æ¡¢±ÊÌî¤¬Æó¸Ô¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Â¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ºä¸ý¤¬´ûº§¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

¡¡°ìÊý¤Îºä¸ý¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é°ìÅ¾¡¢Ê¸½Õ¤Î¼èºà¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÇ¯¾å¤Î¸òºÝÁê¼ê¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀ¶½ãÇÉ¡×¤ä¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¿¼Â¤Ê°õ¾Ý¤ÎÇÐÍ¥¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°Û¤Ê¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤­¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¡£º£¤Î»þÂå¡¢¡ÖÀ¶½ãÇÉ¡×¤ä¡ÖÀ¿¼Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤Ï¡¢¥ê¥¹¥­¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤ï¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¤â¤Á¤í¤óËÜ¿Í¤Î¼ÂºÝ¤¬É½¸þ¤­¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤¬¹­¹ðÀïÎ¬¤Ê¤É¤ÎÅÔ¹ç¤«¤é¤½¤ÎÀ­³Ê¤òÉ½¸þ¤­¤Ë¤ÏÉú¤»¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£

¡¡Í¥ÅùÀ¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÉÔÎÑÊóÆ»¤Ç°ìÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Ù¥Ã¥­¡¼¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢90Ç¯Âå¤Ë¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡ÖÀ¶½ãÇÉ¡×¹­ËöÎÃ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÆ±»þÂå¤òÀ¸¤­¤¿¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¡¢¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤¿¤Á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶³´¤ò»ý¤Ä¤Ë»ê¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

