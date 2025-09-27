21歳・本田望結「結婚願望」明かす「どうやったら望結派に…」 埼玉のバーでほろ酔い、素人男性に相談
俳優・フィギュアスケーターの本田望結（21）が、23日放送のABCテレビ『相席食堂』に出演した。
【写真】大人っぽい？『相席食堂』に登場した本田望結
時代を動かす若者世代の芸能人が旅人になる「Z世代相席」と題し、本田と鈴木福（21）が登場。本田は、全国屈指の暑さで知られる埼玉県熊谷市を訪れた。
ご当地かき氷「雪くま」を楽しんだあとは、御朱印集めが趣味とあって龍泉寺へ。「恋愛のお願いしちゃっていいですか？」「良い人と出会って、そして良い人と結婚して…。結婚願望があるので、したいと伝えました」と明かした。
夜は、赤ちょうちんの居酒屋でジョッキビール。さらに「飲み足りない。おしゃれなバーとか入ってみたいです」とカウンター席へ。スタジオの千鳥が、その顔を見て「ジャック・ニコルソンやん！」と表現する男性と相席した。
そして、その男性たちに恋の相談。千鳥・大悟について「（姉の本田）真凜のことは『真凜ちゃん』、私のことは『妹ちゃん』って呼んだんです。どうやったら望結派になってくれるかな？」と相談。「ノブさんはわかんないです。皆に優しいから」と漏らした。すっかり満喫して、男性たちと「またここで再会しましょう。気になる子を連れてきます」と意気投合していた。
TVerで無料見逃し配信。9月30日深夜まで。
