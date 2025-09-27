木村屋總本店のハロウィン限定パン♡おばけかぼちゃやピスタチオ新登場

秋の訪れとともに、老舗の木村屋總本店から心躍る新作が登場します。2025年10月1日から直営店で販売されるのは、ハロウィン気分を盛り上げる「おばけかぼちゃ」と、香ばしいピスタチオの風味を楽しめる「酒種 ピスタチオ」。さらに人気の「あんバターホイップ」も再登場し、季節のテーブルを彩ります。パーティや手土産にぴったりの限定パンを、ぜひチェックしてみてください♪

ジャック・オー・ランタンを思わせる愛らしいルックスの「おばけかぼちゃ」は、かぼちゃ風味のしっとり生地に、まろやかなかぼちゃプリンクリームを包んだスイーツパン。

販売期間は10月1日(水)～10月31日(金)まで。価格は330円（税込）です。ハロウィンのテーブルに並べれば、華やかさと楽しさを演出してくれます。

こだわりの酒種生地に、ローストピスタチオダイスと濃厚ピスタチオペーストを練り込んだ「酒種 ピスタチオ」。

香ばしさとコクのある“ピスタチオあん”が特徴で、秋ならではのリッチな味わいを楽しめます。販売は10月1日(水)からスタート。価格は360円（税込）です。

人気の「あんバターホイップ」も復活♡

小麦の風味を活かしたソフトフランス生地に、つぶあんとホイップバターをたっぷりサンドした「あんバターホイップ」が待望の再登場。甘みと塩気の絶妙なバランスが人気の秘密です。

販売開始は10月1日(水)からで、価格は360円（税込）。リピーターも多い定番のおいしさを再び味わえます。

黒ねこちゃんと一緒に楽しむ♪

さらにハロウィン気分を盛り上げる「黒ねこちゃん」も同時期に販売中。お子さまのおやつや手土産にも最適で、見た目の可愛さはSNS映え間違いなしです。

販売は10月31日(金)まで。ハロウィンの食卓に遊び心を添えてくれます♡

季節限定の木村屋パンでハロウィンをもっと楽しく

木村屋總本店の新作は、見た目の可愛さと味わいの豊かさを兼ね備えた特別なラインナップ。

「おばけかぼちゃ」「酒種 ピスタチオ」「あんバターホイップ」、そして「黒ねこちゃん」まで、どれも季節の気分を盛り上げてくれます。

今年のハロウィンは、老舗ならではの限定パンで大切な人とシェアしながら、特別なひとときを楽しんでみませんか？