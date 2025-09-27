首都圏住民が選んだ「住みここちが良い自治体」ランキング！ 2位「文京区」、7年連続の1位は？【2025年最新】
大東建託は、首都圏居住の20歳以上の男女25万4237人を対象に「住みここち」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住みここち（自治体）ランキング2025＜首都圏版＞」として結果を発表しました。調査は2021〜2025年の回答（一部2019年・2020年の回答も含む）をもとに集計しています。
本記事では、首都圏住民が選んだ「住みここちが良い自治体」ランキングを紹介します。
「都心部へのアクセスの良さ」「緑が整備されていて生活がしやすい」「静かで落ち着いている」「おしゃれなカフェや老舗飲食店が混在」「医療機関の質が高い」など、安心して暮らせる街として多くの支持を集めました。
居住者からは「東京や渋谷方面に地下鉄一本で行けて便利」「銀座や丸の内も徒歩圏内」「隅田川沿いの散歩が楽しい」「街並みが整頓され治安も良い」「多国籍な住民も共存する落ち着いた雰囲気」など、利便性や多様性を兼ね備えた街として高く評価されています。
2位：文京区（東京都）／評点74.1／偏差値69.3東京都文京区は、東京大学をはじめとする教育機関が集中し、落ち着いた文教地区として知られるエリアです。山手線の内側に全域が含まれ、新宿や池袋などの都心エリアへのアクセスにも優れています。
1位：中央区（東京都）／評点75.0／偏差値70.8東京都中央区は、7年連続で「住みここちが良い自治体」ランキングの1位を獲得しています。銀座、日本橋などの商業中心地から、月島・人形町などの下町エリア、そして勝どき・晴海などの再開発エリアまで多彩な顔を持つ街です。
居住者からは「東京や渋谷方面に地下鉄一本で行けて便利」「銀座や丸の内も徒歩圏内」「隅田川沿いの散歩が楽しい」「街並みが整頓され治安も良い」「多国籍な住民も共存する落ち着いた雰囲気」など、利便性や多様性を兼ね備えた街として高く評価されています。
