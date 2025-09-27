三重に“TAOYA南志摩”オープン！ オーシャンビューを望む露天風呂付客室を展開
大江戸温泉物語が展開する温泉リゾートホテルブランド「TAOYA」シリーズの新たな宿泊施設“TAOYA南志摩”が、9月24日（水）から、三重・志摩市にグランドオープンした。
【写真】最高の眺め！ 開放的なオーシャンラウンジ
■うれしいオールインクルーシブ
今回三重内で5つ目の施設として浜島温泉にオープンしたTAOYA南志摩は、時間帯や季節ごとに変わる風景を楽しみながら、優雅で贅沢な非日常のひと時を過ごせる、オールインクルーシブの宿泊施設。
客室は、和室、洋室、和洋室、露天風呂付客室と用途に合わせてさまざまなタイプを用意。特にオーシャンビューを望む新設の露天風呂付客室では、プライベート空間で大海原を眼下に極上のくつろぎタイムを堪能できる。
また、水盤を設えた明るく開放的なオーシャンラウンジや、暖炉ラウンジも新設。ラウンジに用意してあるドリンクを飲みながら、空と海を全身で感じたり、炎の揺らめきを眺めてリラックスしたり、思い思いの贅沢な時間を楽しめる。
さらに、伊勢志摩の食材を使用した地中海グルメが味わえるイタリアの田舎町をイメージしたレストラン「Sera」が併設されたほか、黄金色の海を満喫可能なインフィニティ温泉や、無料のマッサージチェアと夜食サービスなども提供されている。
