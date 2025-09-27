南海電気鉄道は、駅員の泊まり勤務の大幅縮小に踏み切る。

働き方改革の一環で、育児や介護など家庭の事情を抱える希望者の泊まり勤務を原則、免除することを検討する。

現在は全駅員（約６５０人）が日替わりで、駅の始業・終業に必要な作業や夜間警備といった「泊まり業務」をしている。１０月から南海本線の岸和田駅や和泉大宮駅など６駅で試験導入し、問題がなければ他の駅に広げる。将来は免除対象者を、全駅員の７割程度に高めたい考えだ。

これら６駅の駅員は計約４０人で、１０月１日から希望する約３０人を午後９時半までに帰宅させる。一部機器を遠隔管理システムで操作したり、警備会社との連携を強化したりして、夜間の人員減に対応する。鉄道会社の多くは、駅員の泊まり勤務を基本にしており、先進的な取り組みとして注目されそうだ。

政府の推計では、２０２８年度に国内の鉄道業界は約１・８万人の人手不足になる。人員の確保が課題となる中、若年層を中心に泊まり勤務への抵抗感が大きくなっていた。南海電鉄は「労働力人口の減少が鉄道事業の継続に支障を及ぼさないよう、係員が生き生きと働ける組織づくりに努める」としている。