特集「キャッチ」です。北九州市の飲食業界を活性化させようという狙いで、料理コンテストが開かれました。料理人を目指す地元の高校生もコンテストに挑戦しました。当日までの奮闘を追いました。

北九州市で初開催

ふっくら炊けたごはんに、美しく盛り付けられた食材。北九州市で23日に開かれたのは「北九州料理グランプリ2025」です。予選を勝ち抜いた地元の料理人が腕を振るい、味や見た目などを競いました。





主催したのは、北九州市の調理師でつくる団体です。今回、初めての取り組みです。そのワケは。

■北九州市調理師連合会・坂口龍司 理事長

「料理店の数が、北九州は減少傾向にあります。それともう1つ、客の数も減っています。」



北九州市の飲食店の数は、2009年にはおよそ5800店、従業員は3万4000人ほどいました。しかし、その数は年々減少し、2021年には4100店、従業員は2万6000人ほどに落ち込んでいます。



北九州市はことし4月、「すし」に着目した「すしの都（みやこ）課」を新設しました。インバウンド需要を取り込もうという狙いです。



行政だけでなく料理人自身も飲食業界を盛り上げ、新たな仲間を増やすきっかけをつくろうと考えています。

学生チームも出場

■アナウンス

「学生選抜チーム、競技をスタートします。」



未来の料理人にも腕を磨いてもらおうと、コンテストでは学生枠が設けられました。出場したのは、北九州市内で料理を学ぶ高校生と専門学校生の4チームです。



■星琳高校1年・松下瑠里さん

「焦らずに、みんなでできることを協力して、楽しんで料理したいです。」



こちらは、北九州市八幡西区にある星琳（せいりん）高校調理科のチームです。コンテストの日まで様々な試練を乗り越えてきました。

コンテストに向けて奮闘

9月5日、初めての練習日です。星琳高校から参加するのは、3年生でリーダーの後藤史温さんと、1年生の松下瑠里さん、守田結衣さんの選抜メンバー3人です。コンテストの料理には、北九州市などの地元食材を使うことが条件です。



■星琳高校3年 リーダー・後藤史温さん

「ちゃんとレシピを改良して、本番に向けて完璧なレシピを作りたいと思います。」



それから1週間後、考えたレシピを提案しました。



■後藤さん

「サーモンのポーピエットです。魚やホタテのすり身をサーモンで巻いたらいいかなと思っています。」



しかし、サーモンとすり身だけでは彩りに欠け、見栄えがしないという厳しい指摘が飛びました。



■星琳高校・池上祐作 教諭

「見栄え的に、どうなのかね？」



レシピをより良くするための話し合いが続きました。

作ってみると

本番まであと4日。



■池上教諭

「何回か試作したので、メニューの通りにやっていきましょう。」



悩み抜いたレシピが完成し、実際に作ってみることになりました。コンテストの制限時間は1時間です。時間も計りながら練習します。



コンテストで作るのは、色鮮やかな若松トマトのサラダと、味だけでなく食感も楽しめるサーモンと合馬（おうま）タケノコのピラフ。そして、北九州市の隣、福岡県豊前市の発電所で養殖されている「みらいサーモン」を使ったメインのポーピエットです。



サーモンにすり身を絞り込み、ロール状に巻いて形を作ります。上に載せたのは、パン粉やチーズに北九州産のぎんなんを練り込んだものです。味と食感のアクセントを付けます。春菊のソースとともに盛り付けたら完成です。ほかの2品も出来上がりました。調理にかかった時間は、制限時間内の55分でした。

■池上教諭

「サーモンの量が多すぎて、結構でかいのができた。」

■後藤さん

「味にムラがある。」



味付けにも盛り付けにも、課題が残りました。



■後藤さん

「時間制限があって雑になってしまっていた部分があるので、ちゃんと一つ一つ丁寧にしていけたらと思います。」

いよいよ本番、結果は

そして迎えた、本番当日。星琳高校調理科チームを含む、学生枠4チームが、料理人の卵としてのプライドをかけて挑みます。



■アナウンス

「それでは皆さん、お願いします。」



焦らず、丁寧に。3人で分担して、着々と調理を進めていきます。しかし、制限時間まで30分となった頃、見守る先生に焦りが出始めました。



■池上教諭

「よくない。ちょっと緊張しているかもしれない。」



慣れない環境とプレッシャーで、全体的に作業に遅れが出始めました。



残り15分、3人で力を合わせ、なんとか仕上げに取りかかります。そして。



■アナウンス

「3・2・1、タイムアップです。」

わずかに時間をオーバーしてしまいましたが、3人が全力をかけて仕上げた彩り豊かな料理が完成しました。



ほかの3チームは、天ぷらとおにぎりの和食や、カフェのランチ風メニューなどで勝負します。果たして結果は。

「自分の店を持つ」

■アナウンス

「栄えある最優秀賞、星琳高校の皆さんです。」



みごと、4チームの頂点に立ちました。



時間内に完成できず減点はされたものの、味や見た目はもちろん、難しい調理技術にも挑戦する前向きな姿勢が高く評価されました。



■松下瑠里さん

「時間がちょっとオーバーしたり、みんなのやることが予定と違ったりして、ああ…と思うところはあったのですが、最優秀賞がとれてうれしいです。」



コンテストで自信をつけたリーダーの後藤さん。将来の夢は。



■後藤さん

「自分の店を持って、和食料理を出すことです。もっと勉強をして、この経験も使って、もっと自分の好きな料理を表現する方法を知っていきたいと思っています。」



この先も夢を追いかける料理人の卵たち。さらに磨いた腕を北九州の地で振るう日はそう遠くないかもしれません。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月24日午後5時すぎ放送