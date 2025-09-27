ロバーツ監督「彼にかけてもいいと感じている」佐々木朗希をブルペンの切り札に期待「ロウキは別人のように変わった」



佐々木朗希（c）SANKEI

現地9月25日（日本時間26）、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合前の囲み取材で、前日メジャー復帰登板を果たした佐々木朗希投手（23）について言及した。

佐々木は24日の試合で5月以来となるメジャー登板を果たし、7回にリリーフとしてマウンドへ。打者3人を13球で仕留め、2奪三振を含む無失点の圧巻投球を披露。

ロバーツ監督は「彼はシーズン開幕時とは別人のように変わった。日本でトップクラスの投手として培った経験、そして健康状態が整ったことが自信につながっている」と高く評価。

「私は彼にかけてもいいと感じている」とブルペンでの重要な戦力として信頼を示した。

また、シーズン序盤はメジャーの舞台で自信を失っているように見えた佐々木についても「ドジャースタジアムのダグアウトで大谷や山本の投球を観察していたことが大きい。ブルペンの役割はシンプルで、打線と何度も対戦する必要がない。それが彼の成長を後押ししている」と説明した。

一方で、24日の登板ではストレートとスライダーが中心だった点について問われると「彼には4、5種類の球を投げる力がある。武器は豊富だ」と語り、今後の起用法に幅を持たせる姿勢を見せた。

次回登板については「イニングの頭から起用するつもり」と前置きしたうえで、「ポストシーズンでは状況に応じて変わる可能性がある」とコメント。大舞台での切り札として期待を込めた。

日本球界から大きな注目を集めてメジャー挑戦を決断した佐々木。リリーフとして復活を果たした剛腕が、果たしてポストシーズンでどのような役割を担うのか、チーム内外から期待が高まっている。





