NY金先物12 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝3809.00（+37.90 +1.01%）



金１２月限は続伸。時間外取引では、８月の米個人所得・支出、ＰＣＥ価格指数の発表を控えるなか、１０ドル超の上げ幅を維持した。日中取引では、８月の米個人所得・支出が事前予想を上回ったが、ＰＣＥ価格指数は事前予想通りとなったため、年内の米追加利下げ観測再燃でドルが反落となり、序盤から上げ幅を拡大した。序盤で買いが一巡すると、利食い売りなどで上げ幅を縮小。しかし、９月のミシガン大消費者信頼感指数（確報値）が事前予想を下回ったことに加え。米政府機関の閉鎖懸念が強く、米雇用統計など、米経済指標の発表の遅延の不安もあり、金を安全資産として買う動きが強く、買い意欲は衰えず、３７ドル超の上げ幅を維持して引けた。

