ドジャースの佐々木朗希投手（23）が26日（日本時間27日）、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）と対面した。

ナ・リーグ西地区4連覇決定から一夜明け、佐々木は敵地シアトルでの試合前の球場で、ロッテ時代のチームメートだったマ軍スペシャルアサインメントコーチ兼コンサルタントの福田秀平氏（36）と対面した。トレーナー2人を交えて外野付近で談笑したあと、姿を見せたイチロー氏に4人で駆け寄ると、佐々木は頭を深々と下げ、握手をしてあいさつ。約1分ほど話し、イチロー氏も笑顔で佐々木を迎えた。また、山本由伸投手（27）もイチロー氏にあいさつし、約2分間対面。イチロー氏が打撃練習の打球から山本を守るようなシーンも見られた。

福田氏は「（佐々木と）会うのは本当に久しぶり。（キャンプ中に）アリゾナで一緒にご飯行った以来ですかね」と明かし、「まさかメジャーのグラウンドで会えるなんて考えられないね、なんて話をしていました。（佐々木がメジャー復帰したという）記事を見ていたので、元気そうにやってるなあと思っていました。マリナーズとの試合の前に、もしかしたら会えるかなと思っていましたが、いきなり会えたのでうれしかったですね」と笑顔だった。

福田氏は現在、スペシャルアサインメントコーチとして「メジャーから3A、ハイA、ルーキーリーグなど全部回ってる。今年は合計したら（メジャーに）1カ月くらいはいるかもしれないですね」という。イチロー氏とは一緒に体を動かしており、「僕もコーチ1年目なので、いろいろ勉強しながら、何でも吸収できるように」と話した。