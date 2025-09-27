¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ß¤Á¤ª¡¢ÃíÌÜº¸ÏÓ¡¦ËöµÈÎÉ¾ç¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡ÉÀâ¤ËÈ¿±þ¡¡ÉÛÀî¡Ö»÷¤Æ¤ë¤«¡©¡×
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPODCAST ¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷°µ½Ì·×²è¡Ù¤ÎºÇ¿·²ó¡Öep.207¡¡¥¯¥Ë¥ã¡¼¥Í¡¦¤Á¤¯¤ï¡¦¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó ·×²è¡×¤¬¡¢26Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¢¤ÀÌ¾¤¬¡Ö¤ß¤Á¤ª¡×ÃíÌÜº¸ÏÓ¡¦ËöµÈÎÉ¾ç
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÏÃÂê¤ÏWBSC U-18ÆüËÜÂåÉ½¤ÎËöµÈÎÉ¾çÁª¼ê¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤¬¡Ö¤ß¤Á¤ª¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡£´é¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ß¤Á¤ª¤è¤ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤ß¤Á¤ª¼«¿È¤¬´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö»÷¤Æ¤ë¤«¡©¡×¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÛÀî¤Ë¡¢¡Ö²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤éÃ¯¤Ë»÷¤Æ¤ë¡©¶â¤Î¹ñ¤ÎÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¡©¡×¤È¤ß¤Á¤ª¡£
¡¡¡Ö³Î¤«¤Ë·ÏÅý¤Ï¤½¤¦¤À¤Í¡¢·Ý¿Í³¦¤Ç°ìÈÖÌÜÉÝ¤¤¿Í¤Í¡×¤ÈÉÛÀî¤¬ÊÖ¤¹¤È¡¢¤ß¤Á¤ª¤Ï¡Ö²¶¤¬¤è¤¯ÌÜÉÝ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPODCAST ¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷°µ½Ì·×²è¡Ù¤ÎºÇ¿·²ó¤Ï¡¢radiko¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷PODCAST STATION¤Û¤«¡¢³Æ¼ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£radiko¤Ç¤ÏºÇ¿·²ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî²ó¤â´Þ¤á¤¿Á´¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£
