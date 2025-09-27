『芸能人格付けチェック』秋の3時間半SP、総勢18名の一流芸能人が超真剣勝負！
浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組んで6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェック』。
9月27日（土）に放送される「秋の3時間半スペシャル」では、食と芸術、さらにスポーツにまつわる全問正解して当たり前の6つのチェックを行う。
今回は、竹中直人、桂宮治、河合郁人、ホラン千秋、朝日奈央、村上佳菜子、ME:IのKEIKO・SUZU・TSUZUMIが初参戦。総勢18名の一流芸能人たちが超真剣勝負を繰り広げる。
今回も「幻の高級シャンパンとスーパーでも売っているスパークリングワインを飲み比べる」、「世界的なプロ奏者と中学生の混合アンサンブルを聴き比べる」など、ユニークなチェックが続々。
「ブレイキン」チェックにはパリ五輪日本代表のShigekix（シゲキックス）が、さらに「混合アンサンブル」チェックにはMay J.も登場する。
そしてラストの「唐揚げ」チェックには、料理ド素人の浜田雅功がスマホで検索してチャチャッと作った唐揚げが“絶対ありえへん浜田の唐揚げ”として登場。これを選ぶと、どんなランクのチームも即、画面から消えてしまう。
はたして7組18名の豪華ゲストの中に最後まで一流芸能人でいられる“真の一流”は存在するのか？ そして、画面から消え去る屈辱を味わうのはどのチームなのか？
【出演】
司会：浜田雅功
アシスタント：ヒロド歩美
【ゲスト】
チーム 大俳優：竹中直人、高橋克典
チーム 西宮市出身：藤原紀香、生瀬勝久
チーム 伝統芸能：市川右團次、桂宮治
チーム タレントキャスター：河合郁人、ホラン千秋
チーム すべての恋が終わるとしても：葵わかな、神尾楓珠
チーム 若妻：みちょぱ、朝日奈央、村上佳菜子
チーム アイドルと芸人：KEIKO・SUZU・TSUZUMI（ME:I）、屋敷裕政・嶋佐和也（ニューヨーク）