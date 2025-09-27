「お値段以上すぎる！」【しまむら】ふわもこ感がたまらん♡「激かわサンダル」

ふわふわもこもこ感がリュクスなムードを演出。今シーズンのトレンドとして注目されているファーアイテム。【しまむら】からも、ボリューム感たっぷりのファーに惹かれる「激かわサンダル」が登場しています。プラスワンで旬度アップを狙えるファーサンダルは、SNSでも話題を集めている様子。入手困難になる前に、早めにチェックして。

プチプラのクオリティを超える高見えファーサンダル

【しまむら】「FF2バンドSA」\2,420（税込）

ボリューム感たっぷりのファー風素材がリュクスなムードを演出。2,420円で購入できるとは思えない高見えサンダルは、@my_favorite_miさんも「コスパ最強」「厚底部分までファーなのツボすぎる」とお気に入りのよう。一点投入するだけでトレンド感アップ。ワンポイントで気軽に取り入れられそうなので、おしゃれが苦手な人にもおすすめです。

履き心地も◎ 垢抜けジーンズコーデ

@my_favorite_miさんが「気持ちよくて足も大喜び」「かかとがゴムだから靴擦れもなかったよ」とコメントしているように、履き心地の良さも期待できます。インパクト抜群のファーサンダルを投入すれば、見慣れたジーンズコーデもグッと今っぽく垢抜けた印象に。

シフトコーデにも活躍しそうな高見えファーサンダル

「ほんとお値段以上すぎます」「ふわもこ感がたまりませんな」と大絶賛している@__saxxyaxxさんは、ブラウン系カラーをGET。エレガントな雰囲気をまとえそうなファーサンダルは、ワンランク上のコーデを楽しみたいミドル世代にうってつけ。肌寒くなってきたらソックスを合わせてもOK。夏 → 秋のシフトコーデにも大活躍しそうです。

バランスが可愛い！ プラスワンで秋ムードも高まる

あたたかみのあるファー風素材で作られているサンダルは、履くだけで秋ムードが一気にアップ。足元にボリューム感が出て、可愛いバランスに。厚底なので、スタイルアップも期待大。フラットタイプで歩きやすそうで、@__saxxyaxxさんによると「意外と軽い」とのこと。ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうです。

