「コンバース（CONVERSE）」が、「リーガル シュー＆カンパニー（REGAL Shoe & Co.）」とのコラボレーションモデル「ONE STAR J LOAFER PRM」を10月3日に発売する。コンバース旗艦店、White atelier BY CONVERSE、リーガル シュー＆カンパニー旗艦店、両ブランドの公式オンラインストア、Herringbone Footwear、BAYCREW'S STORE EDIFICEで順次取り扱う。

同コラボモデルは、1990年代に登場したサドル部分の一つ星が印象的な「ワンスター ローファー（ONE STAR LOAFER）」をベースに製作。アッパーからソールまでをブラックで統一し、クラシックなデザインに仕上げた。

履き込むほどにインソールが足に馴染み、着用者の足形に沿ってフィット感が高まるグッドイヤー・ウェルト製法を採用。素材は、艶のある国産ステアオイルレザーを用い、クッション性に優れたエラストマーと牛革を組み合わせたインソールを取り入れている。アウトソールには、軽量性・耐久性・屈曲性を備えた「ヴィブラム（VIBRAM®）」社製ニューフレックスソールを用いた。価格は6万3800円。

