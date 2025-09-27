¡Ú²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¥·¥á¥ª¥Í¡¢¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¡¢¥ì¥É¥ó¥É¨¡¨¡¼¡¡¹¤ËÂæÆ¬¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥Ã¥×¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢²¤½£¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÊÔ¤Ï¡¢¼ÂÉã¤Î»ØÆ³¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿ÆóÀ¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤ä¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÂ©»Ò¡¢£³À¤Âå¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÌ¾²È¤Ê¤É¨¡¨¡¡£¡Ú¡ÖìÝÕþÌÜ¤Ê¤·¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉã¥·¥á¥ª¥Í¡Û
¡¡¤¢¤¨¤Æ½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿ÆóÀ¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤â¤¤¤ë¡£
Éã¥Ç¥£¥¨¥´¤¬Î¨¤¤¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÇÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤ó¤À¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¡¡photo by Getty Images
¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬¡¢22ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤À¡£Éã¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î·»¤â¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡ÊÄ¹·»¤Î¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤Ï¸½¥È¥ê¥Î¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¼¡·»¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°úÂà¡Ë¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¤Ï¡¢·»Äï¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¡¢Éã¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥¨¥´¤¬¥é¥Ä¥£¥ª¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿2002Ç¯¤Ë¥í¡¼¥Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢4ºÐ¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë°Ü½»¡£Ì¾Ìç¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢16ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿19Ç¯¤Ë¤ß¤º¤«¤éË¾¤ó¤ÇÉã¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¤ÎÌç¤ò¤¿¤¿¤¯¡£B¥Á¡¼¥à¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï22Ç¯4·î¡£¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥é¥´¥µ¤È¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¼çÎÏ¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤«¤é"Æ®¾"¤È¤·¤ÆÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ë¶²¤ì¤é¤ì¤¿¼éÈ÷ÅªMF¤ÎÉã¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¡£¤Þ¤ÀÁÆºï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²Ì´º¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÊø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃíÆþ¤¹¤ë¡£µåºÝ¤Ç°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥Í¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯Éã¿Æ¾ù¤ê¤À¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢"¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê"¤ÈÙèÙé¤¹¤ëÀ¼¤ò¥×¥ì¡¼¤È·ë²Ì¤ÇÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¶¯¿Ù¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¡¢ÆóÀ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿²æ¤¬»Ò¤ò¡¢¥·¥á¥ª¥Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ¾¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖìÝÕþÌÜ¤Ê¤·¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ã¯¤âÈà¤Ë"¥×¥ì¥¼¥ó¥È"¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¤Í¡×¡ÚÌ¾Ìç¤ÇÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¡Û
¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤ÈÆ±¤¸2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼°ì²È¤Ë°é¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢¸µ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¤ÎÉã¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëFC¥Ý¥ë¥È¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë"¿Æ»ÒÂë"¤È¤·¤Æ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿ÆóÀ¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥·¥á¥ª¥Í¤È¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¤ÎÉã¿ÆÆ±»Î¤Ï¥é¥Ä¥£¥ª»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¡¢99-00¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥»¥ê¥¨AÀ©ÇÆ¤ò¤È¤â¤Ë·Ð¸³¤·¤¿´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Íø¤Â¤Ïº¸¤ÇÉã¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤À¤¬¡¢Æ±¤¸±¦¥µ¥¤¥É¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¾®µ¤Ì£¤Î¤¤¤¤¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë·ì¶Ú¤ò´¶¤¸¤ë¡£Éã¿Æ¤è¤ê¤â¿ÈÄ¹¤Ï6Ñ¤Û¤ÉÄã¤¤¤¬¡Ê170Ñ¡Ë¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¡£
¡¡2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Éã¤¬7Ç¯»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥È¤Î´ÆÆÄ¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤â¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ï²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤òÁê¼ê¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¤ª¤è¤½53²¯±ß¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¤ËÇã¤¤¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤ÎÈß¸î¤òÎ¥¤ì¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÆÈ¤êÎ©¤Á¤Î¤È¤¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¥Þ¥ë¥¥å¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥¦¥§¥¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL½éÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢PSV¤Î¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ó¥á¥ë¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼Ô¤Î¥¦¥Ë¥ª¥óSG¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éºÆ»°¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆÍÇË¤ò¿Þ¤ê¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï°ÕÃÏ¤Î°ì·â¤ò¸«Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éã¿Æ¤ÏPSV¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¤½¤Î¸å¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥ß¥é¥ó¤È¤¤¤¦²¤½£¶þ»Ø¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÎMF¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ó¥á¥ë¡£¤µ¤é¤ËÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤¬¡¢10Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¤Ç´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ò½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Ð¥¤¥¯¤È¤¤¤¦ÎÉ·ì¤À¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò·óÈ÷¤·¤¿¤½¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿ÁÄÉã¾ù¤ê¤À¤í¤¦¡£
¡¡Éã¤ÈÆ±¤¸¤¯PSV¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥ë¥Ù¥ó¤À¤¬¡¢19Ç¯12·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Éã¤¬À®ÀÓÉÔ¿¶¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀú¤ê¤ò¿©¤¦¤è¤¦¤ËÈà¤â¤Þ¤¿PSV¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¾¯¤Ê¤¤2ÉôMVV¤Î¥æ¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¯¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë31»î¹ç¡¦15ÆÀÅÀ¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¶¯¹ëAZ¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤ë¤Î¤À¡£¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£³À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂåÉ½Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿²ÈÂ²¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î²Æ¡¢1500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¤ØÉüµ¢¡£±ó²ó¤ê¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó°ÎÂç¤ÊÉã¤¬Ì¾¤òÍÈ¤²¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤¤Ã¤Æ¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢CL¤Î¥¦¥Ë¥ª¥óSGÀï¤«¤é4Æü¸å¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÉ¨¤Ë¥·¡¼¥º¥óÀäË¾¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¤Þ¤À21ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£Éã¿Æ¾ù¤ê¤Î¥¿¥Õ¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿Èà¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÆóÅÙÌÜ¤Î±ó²ó¤ê¤Ç¤µ¤é¤Ëí÷¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÁÄÉã¤¬¥Á¥§¡¼¥¶¥ì¡¦¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¡¢Éã¤¬¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¡Ê2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ì¾DF¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë2¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¹¶·âÅªMF¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¡×¤ÎÌ¾¤¬¥¢¥º¡¼¥ê¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£BBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½»Ë¾å½é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÃæÈ×¤ò»Ù¤¨¤¿"µ®¸ø»Ò"¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥ì¥É¥ó¥É¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥¨¥ë¥Á¥§¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥ì¥É¥ó¥É¡Ê2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¿MF¡Ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤òÂÔ¤Ä¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥Ø¥¹¥¡¼¤ÎÂ©»Ò¥ê¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ø¥¹¥¡¼¡Ê2008Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¿FW¡Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÎÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ÎÊÝ»ý¼Ô¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ÎÉã¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎU-21¥Á¡¼¥à¤Ç¾º³Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±®¤¦¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡Ê2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¿FW¡Ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê2À¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Èà¤é¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÄ¹ñ¤Î±ÑÍº¤Ç¤â¤¢¤ë°ÎÂç¤ÊÉã¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤½¤·¤ÆÄÉ¤¤±Û¤»¤ë¤«¡£¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤Ï¡¢ÆóÀ¤¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¼«¤é¤Î½ÉÌ¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¿§´ã¶À¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤òÍªÁ³¤È¤Ï¤ÍÊÖ¤»¤ë¤À¤±¤Î¡¢¶¯¿Ù¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£