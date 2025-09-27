¡Ú²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛCL¤Ç¤âÆóÀ¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤¬ÌöÆ° ¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤¿¥Æ¥å¥é¥à¡¢¥é¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¦¥§¥¢
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥Ã¥×¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢²¤½£¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸µ¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤¬¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú¥Ú¥ì¡¢¥¸¡¼¥³¡¢¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª¤ÎÂ©»Ò¤ÏÂçÀ®¤»¤º¡Û
¡ÖÆóÀ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤É¤³¤«ÊÎ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÉ·ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢°ÎÂç¤Ê¿Æ¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡·ÝÇ½¥Í¥¿¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£ÆóÀ¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬"¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê"¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¿Æ¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²×¤Þ¤ì¡¢°ìÊý¤Ç¤ÏÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ê¼åÅÀ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ÎÂç¤ÊÉã¥ê¥ê¥¢¥ó¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ë¥¥å¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¤Ïº£µ¨CL½éÀï¤Ç£²ÆÀÅÀ¡¡photo by Getty Images
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Ú¥ì¡¢¥¸¡¼¥³¡¢¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤â¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂçÀ®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ó¥°¡¦¥Ú¥ì¤ÎÂ©»Ò¥¨¥¸¡¼¥Ë¥ç¤ÏGK¤È¤·¤ÆÉã¤ÈÆ±¤¸Ì¾Ìç¥µ¥ó¥È¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿»þ´ü¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÝÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ29ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç°úÂà¡£¤½¤Î¸å¡¢2005Ç¯¤Ë¤ÏËãÌôÇäÇã¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Å¾Íî¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¶ËÃ¼¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Î»Ò¤¬·ìÅý½ñ¤É¤ª¤ê¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎÂè1Àá¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆóÀ¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢CK¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤Ç2È¯¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿±ýÇ¯¤ÎÌ¾DF¡¢¥ê¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥å¥é¥à¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥Þ¥ë¥¥å¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¡Ê1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¡£9ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥Þ¥ë¥¥å¥¹¤Ï¡¢192Ñ¡¦90Ô¤ÈÂÎ³Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÉð´ï¤ËÆÈÎÏ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¡£Éã¤¬307»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥»¥ê¥¨A¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë²ÃÆþ3Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ30¥´¡¼¥ë¡Ê71»î¹ç¡Ë¤ËÅþÃ£¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉã¿Æ±Û¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú"¥ê¥Ù¥ê¥¢¤Î²ø¿Í"¤ÎÂ©»Ò¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤éÆÀÅÀ¡Û
¡¡¶¯¹ë¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¡¢2-2¤Î¥É¥í¡¼¥²¡¼¥à¤ò±é¤¸¤¿ÉúÊ¼¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥ê¥¯¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄ¹ÃË¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯»þÂå¤Ë5ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢¥Ð¥ë¥µ»þÂå¤Î2005-06¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÌ¾ÏÆÌò¤È¤·¤ÆCLÀ©ÇÆ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿Éã¥Ø¥ó¥ê¥¯¤Ï¡¢ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤È·èÄêÎÏ¤¬Çä¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î±Ô¤¤»Å³Ý¤±¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½Éüµ¢¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Èà¤é¤ÈÆ±¤¸Ãæ·ø¥¯¥é¥¹¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡¢Á°Àþ¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¤º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¤ÏÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶¡Ê1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¿Éã¤Ï¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶¡Ë¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ç12¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î9°ÌÌö¿Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¡Ê1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¿Éã¤Ï¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¡Ë¤Ê¤É¤â¡¢ÂçÀ®¤·¤¿ÆóÀ¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤è¤ê¤â²¼¤ÎÀ¤Âå¡¢2000Ç¯°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¤ËÍ¥½¨¤ÊÆóÀ¤¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ÎÃæÈ×¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¥Þ¥ë¥¥å¥¹¤Î4¤ÄÇ¯²¼¤ÎÄï¡¢¥±¥Õ¥ì¥ó¡¦¥Æ¥å¥é¥à¤À¡£DF¤À¤Ã¤¿Éã¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î·»¤È¤â°Û¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¬¿È¾å¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¼éÈ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¶ÉÌÌ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤âÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ì¤ë¤À¤±¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿°ïºà¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥¦¥§¥¢¡Ê2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥é¥ó¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í½é¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿"¥ê¥Ù¥ê¥¢¤Î²ø¿Í"¤³¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¦¥§¥¢¡Ê¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥ê¥Ù¥ê¥¢ÂçÅýÎÎ¡Ë¤Î»°ÃË¤À¡£ËÜ¿¦¤ÏÉã¿Æ¤Ë¤âÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¤À¤¬¡¢SB¤äWB¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¤Ê¤éº¸±¦¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤â¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL½éÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÌ¾Ìç¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤ëÎÉ·ìÇÏ¤¿¤Á¡Û
¡¡¥Þ¥ë¥¥å¥¹¤È¥±¥Õ¥ì¥ó¤Î¥Æ¥å¥é¥à·»Äï¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥é¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬¥Ð¥ë¥µ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¡¢¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¡Ê¥Ð¥ë¥µ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ÎÁí¾Î¡Ë¤ËÃ»´ü´Ö¤Ê¤¬¤é½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢Éã¤¬Ì¾¤ò¾å¤²¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢10Âå¤ÎÈ¾¤Ð¤«¤éÀÒ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÆóÀ¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤ÎÂæÆ¬¤¬¸²Ãø¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤½¤ó¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Í³Ê·ÁÀ®¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°é¤Ã¤¿´Ä¶¤À¡£°ÎÂç¤ÊÉã¤ò»ý¤Ä¼«¤é¤Î½Ð¼«¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë°Û¤Ê¤ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢°Û¤Ê¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ê´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£Îà¤Þ¤ì¤ÊDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍÀ¤È½ÀÆð¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢À®¸ù¤ÎÆ»¤Ï¤ª¤Î¤º¤È³«¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ëÈ½ÃÇ¤Ï¡¢10Âå¸åÈ¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£Éã¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥æ¡¼¥¹¤Ç°é¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤Ï19ºÐ¤ÇÁÄ¹ñ¤òÎ¥¤ì¡¢26ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê¥í¡¼¥Þ¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ê¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê¥Ë¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ê¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë¤È5Âç¥ê¡¼¥°¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬¥¦¥¤¥ó¥°¤«¤é¥È¥Ã¥×²¼¤Ë¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤À¡£