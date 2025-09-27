日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の4万5200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
47271.32円 ボリンジャーバンド3σ
46097.28円 ボリンジャーバンド2σ
45354.99円 26日日経平均株価現物終値
45290.00円 5日移動平均
45200.00円 27日夜間取引終値
44985.00円 一目均衡表・転換線
44923.24円 ボリンジャーバンド1σ
43749.20円 25日移動平均
43705.00円 一目均衡表・基準線
42575.16円 ボリンジャーバンド-1σ
42000.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41481.20円 75日移動平均
41401.12円 ボリンジャーバンド2σ
40700.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40227.08円 ボリンジャーバンド3σ
39113.55円 200日移動平均
株探ニュース
