　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の4万5200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

47271.32円　　ボリンジャーバンド3σ
46097.28円　　ボリンジャーバンド2σ
45354.99円　　26日日経平均株価現物終値
45290.00円　　5日移動平均
45200.00円　　27日夜間取引終値
44985.00円　　一目均衡表・転換線
44923.24円　　ボリンジャーバンド1σ
43749.20円　　25日移動平均
43705.00円　　一目均衡表・基準線
42575.16円　　ボリンジャーバンド-1σ
42000.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41481.20円　　75日移動平均
41401.12円　　ボリンジャーバンド2σ
40700.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40227.08円　　ボリンジャーバンド3σ
39113.55円　　200日移動平均


株探ニュース