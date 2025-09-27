¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤·ìÅý¤Ï¡©¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ë±ï¤¬¤¢¤ë£²Æ¬¤¬½©¤Î£Çµ³«ËëÀï¤ò¾þ¤ë¤«
¡¡£¹·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Çµ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡Ê¼Ç1200£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¡£½Õ¤Î£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡¢ºòÇ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥ë¥¬¥ë¡¢2023Ç¯¤ÎÆ±¥ì¡¼¥¹¾¡¤ÁÇÏ¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤Ë²Ã¤¨¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹â¾¾µÜµÇ°£²Ãå¤Î¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡¢ºòÇ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó£²Ãå¤Î¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤â½ÐÁöÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡¢¥«¥Ô¥ê¥Ê¡¢¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¡¢¥Ô¥å¡¼¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¿·µìÀªÎÏ¤¬¤Û¤ÜÂ·¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀê¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë·ìÅý¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»ëÅÀ¤ÇÉ®¼Ô¤¬ËÜÌ¿¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
ËÌ¶å½£µÇ°¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Æ±ÇÏ¤ÎÉã¥¤¥¹¥é¥Ü¥Ë¡¼¥¿¤Ï£Çµ»©·î¾ÞÇÏ¡£»º¶ð¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤·¤Æ¤ÏÃ»µ÷Î¥¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ç1200£í¤Î½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤â¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¡Ê£ÇIIIËÌ¶å½£µÇ°¡¿¾®ÁÒ¡Ë¤¬ºÇ½é¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉã¥Õ¥¸¥¥»¥¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥¬¡¼¥ë¡¢¹â¾¾µÜµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¥ó¥·¥ã¥µ¥Î¥¥»¥¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ì¥¤¥ó¤È£³Æ¬¤Î¼Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥È£ÇµÇÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¤ÎÊì¤ÎÉã¥¹¥¦¥§¥×¥È¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥Ü¡¼¥É¡£Æ±ÇÏ¤ÏÉã¤È¤·¤Æ2016¡¢17Ç¯¤Ë¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ë¥¯¥¹¡¢2011Ç¯£²Ãå¤Î¥Ñ¥É¥È¥í¥ï¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥É¥È¥í¥ï¤ÎÊì¤ÎÉã¤Ï¥Õ¥¸¥¥»¥¤Ç¡¢¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÇÛ¹ç¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥¸¥¥»¥¤ÏÊì¤ÎÉã¤È¤·¤Æ2022Ç¯£²ÃåÇÏ¥¦¥¤¥ó¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤âÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ÇÏ¤ÎÉã¥¢¥¤¥ë¥Ï¥ô¥¢¥Ê¥¶¡¼¤Ï¡¢Éã·Ï¤òÁÌ¤ë¤È¥¹¥¦¥§¥×¥È¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Ê¥¤¥Ê¡¼¤ËÁÌ¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Ê¥¤¥Ê¡¼·Ï¤Ï2018Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¡ÊÉã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥à¡¼¥ó¡Ë¤â½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¤ÏÌÆ·Ï¤ÎÀª¤¤¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£·»¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¦¥ë¥¹¤Ï£··î¤Î£Ç·Åì³¤£Ó¡ÊÃæµþ¡¦¥À¡¼¥È1400£í¡Ë¤Ç½Å¾Þ£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¤Ï¤È¤³¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Á¥§¥ë¥¤ÏÃÏÊý¸òÎ®£ÇIIIËÌ³¤Æ»¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Ã¡ÊÌçÊÌ¡¦¥À¡¼¥È1200£í¡Ë¡¢ÃÏÊý¸òÎ®£ÇIII¥µ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Êº´²ì¡¦¥À¡¼¥È1400£í¡Ë¤È¡¢¥À¡¼¥ÈÃ»µ÷Î¥¤Î½Å¾Þ¤òÏ¢¾¡Ãæ¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¤Ï¤È¤³¤Î¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Ö¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ï¡¢£¹·î15Æü¤Î£ÇII¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤Ç£¸ÈÖ¿Íµ¤£²Ãå¤È·ãÁö¤·¤¿¡£¤³¤Î½©¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤â£Çµ/ÃÏÊý¸òÎ®£ÇµÀïÀþ¤ËÄ©Àï¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌÆ·Ï¤ÎÇÏ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¼«¿È¤â¡¢º£Ç¯¤ÏÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï£±¾¡ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³·î¤«¤é£³Ï¢¾¡¤Ç°ìµ¤¤Ë£··î¤ÎËÌ¶å½£µÇ°¤ò¾¡Íø¡£Á°Áö¤Î£ÇIIICBC¾Þ¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤Ï12Ãå¤ÈÂçÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢Á°»Ä¤ê¤ÎÎ®¤ì¤¬¸þ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ô¡¼¥ÉÇÏ¤¬Â·¤¦º£²ó¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁ°Êø¤ì¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡Ú¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢Ãæ»³¡¦¼Ç1200£í¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥â¡¼¥ê¥¹»º¶ð¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥À¥Î¥ó¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Æ£¸¶±Ñ¾¼±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£Æ±ÇÏ¤ÎÉã¥â¡¼¥ê¥¹¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Ô¥¯¥·¡¼¥Ê¥¤¥È¤ÎÉã¡£Êì¥Û¡¼¥à¥«¥ß¥ó¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï±Ñ¹ñ¤Îºù²Ö¾ÞÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë£Çµ±Ñ1000¥®¥Ë¡¼¡Ê¼Ç1600£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¡¢È¾»Ð¤Ë¤â°¦£Çµ¥â¥¤¥°¥ì¥¢¥¹¥¿¥Ã¥É£Ó¡Ê¼Ç1400£í¡Ë¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥·¥§¥¤¥ë¤¬¤¤¤ëÎÉ·ì¤À¡£
¡¡¥À¥Î¥ó¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î£ÇIII¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó£Ó¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£1200£í¤Ç¤Ï¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯£´·î¤Î¼ó£Ç£É¥¢¥ë¥¯¥ª¡¼¥Ä¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¼Ç1200£í¡Ë¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤òÁê¼ê¤Ë£´Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ò¤Î¥Ô¥¯¥·¡¼¥Ê¥¤¥È¤â¼Ç1200£í¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥â¡¼¥ê¥¹»º¶ð¤Ï¤³¤ÎÃæ»³¡¦¼Ç1200£í¤¬¹ç¤¦¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥Ü¥Ë¡¼¥¿»º¶ð¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¡¢¥â¡¼¥ê¥¹»º¶ð¥À¥Î¥ó¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤Î£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£