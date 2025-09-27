　27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント高の3164.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3215.23ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3187.02ポイント　　26日TOPIX現物終値
3182.11ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3164.50ポイント　　27日夜間取引終値
3152.00ポイント　　5日移動平均
3149.00ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3140.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3115.88ポイント　　25日移動平均
3110.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3082.76ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3049.65ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3016.53ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3013.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2966.83ポイント　　75日移動平均
2938.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2804.55ポイント　　200日移動平均


