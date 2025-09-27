TOPIX先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント高の3164.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3215.23ポイント ボリンジャーバンド3σ
3187.02ポイント 26日TOPIX現物終値
3182.11ポイント ボリンジャーバンド2σ
3164.50ポイント 27日夜間取引終値
3152.00ポイント 5日移動平均
3149.00ポイント ボリンジャーバンド1σ
3140.75ポイント 一目均衡表・転換線
3115.88ポイント 25日移動平均
3110.00ポイント 一目均衡表・基準線
3082.76ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3049.65ポイント ボリンジャーバンド2σ
3016.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
3013.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2966.83ポイント 75日移動平均
2938.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2804.55ポイント 200日移動平均
株探ニュース
