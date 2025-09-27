グロース先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント安の754ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
797.31ポイント ボリンジャーバンド3σ
788.14ポイント ボリンジャーバンド2σ
778.97ポイント ボリンジャーバンド1σ
774.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
770.50ポイント 一目均衡表・基準線
769.80ポイント 25日移動平均
764.20ポイント 5日移動平均
763.29ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値
761.00ポイント 一目均衡表・転換線
760.91ポイント 75日移動平均
760.63ポイント ボリンジャーバンド-1σ
754.00ポイント 27日夜間取引終値
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
751.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
742.29ポイント ボリンジャーバンド3σ
699.98ポイント 200日移動平均
株探ニュース
