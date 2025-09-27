　27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント安の754ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

797.31ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
788.14ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
778.97ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
774.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
770.50ポイント　　一目均衡表・基準線
769.80ポイント　　25日移動平均
764.20ポイント　　5日移動平均
763.29ポイント　　26日東証グロース市場250指数現物終値
761.00ポイント　　一目均衡表・転換線
760.91ポイント　　75日移動平均
760.63ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
754.00ポイント　　27日夜間取引終値
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
751.46ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
742.29ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
699.98ポイント　　200日移動平均


株探ニュース