3歳の息子に対し「まだオムツなんだ（笑）」ママ友がチクリ。親子遠足の日 →『悲しい大惨事』が

子育てをしているなかで、周りの子の成長が気になったり、比べてしまったりすることってありますよね。「あの子はもうできるのに、うちの子は……」なんて、落ち込んでしまうことも。今回は、子育て中の友人が体験した、子どものペースについて考えさせられたエピソードをご紹介します。

トイレトレーニング中

完璧を求めてしまう親からのプレッシャーが生んでしまった、息子くんの悲しい出来事でした。

完璧さよりも、「子どもがいつでも安心して過ごせること」が、成長の糧になるのだと感じた出来事でした。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

